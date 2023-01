Bernd Kieskemper übernimmt offiziell das Geschäft

Bernd Kieskemper ist ab sofort offiziell neuer Inhaber des Schreib- und Spielwarengeschäftes Kieskemper in Freckenhorst. Der 30-Jährige betritt damit aber kein Neuland, denn er ist bereits seit 2019 im Geschäft tätig und seit Februar 2020 eigentlich schon Geschäftsführer. „Als ich übernehmen wollte, da kam Corona“, erklärt Bernd Kieskemper, der gelernter Industriekaufmann ist und bei Polysius beschäftigt war und nebenbei noch BWL studierte.

„ Mama bleibt die heimliche Chefin. Sie muss dabei bleiben. “ Bernd Kieskemper, Geschäftsinhaber

Ursprünglich war sein Interesse am Geschäft nicht so groß, doch mit der Krankheit seines Vaters Rainer und dessen viel zu frühen Tod stieg er in den elterlichen Betrieb ein. „Es ist schon etwas anderes, selbst im Laden zu sein und bis 18 Uhr zu arbeiten. Aber man ist auch sein eigener Herr und hat gewisse Freiheiten.“ Mutter Anne ist dabei weiter an seiner Seite und betreut die Kunden im Geschäft. „Mama bleibt die heimliche Chefin. Sie muss dabei bleiben“, lacht Bernd Kieskemper, für den sich im Grunde genommen nichts ändert. Auch für die Kunden bleibt alles beim Alten.

Geschäft vor 95 Jahren am heutigen Standort gegründet

Anne Kieskemper ist die Seele des Ladens und sorgt für den Einkauf des Geschäftes, kümmert sich um die Mitarbeiter „und um die Animation der Kunden“, schmunzelt sie. Denn Beratung und Gespräche seien nach wie vor wichtig. Das Geschäft Kieskemper wurde am 7. April 1928 unter dem Namen Unland-Kieskemper vom Großvater schon am heutigen Standort gegründet. Im Laufe der Jahre wurde der Betrieb sukzessive erweitert. Seit 1999 ist der Bereich der Modelleisenbahnen hinzugekommen, der sehr gut ankomme.

Schon Vater Rainer ging mit der Zeit und setzte auf den Internethandel. „Durch Corona haben wir dann immer mehr Spielwaren auch online angeboten“, erklärt Bernd Kieskemper. Das Einkaufsverhalten habe ich geändert und verlagere sich stärker ins Internet, aber der Laden sei immer noch – gerade im ländlichen Bereich – sehr wichtig.

„ Viele sind mit dem Laden verbunden. Unsere Kunden kommen gezielt zu uns. “ Anne Kieskemper

Das Geschäft Kieskemper ist in Freckenhorst eine echte Institution. Wohl fast jedes Kind hat hier schon gestöbert oder seine „Geburtstagskiste“ aufstellen lassen. „Viele sind mit dem Laden verbunden. Unsere Kunden kommen gezielt zu uns“, freut sich Anne Kieskemper. Darum wird auch weiter auf das bewährte Sortiment vertraut. Es gibt Schreibwaren, Spielzeug und Spiele, Geschenkartikel, Bücher und neuerdings auch personalisierte Geschenke.

Mit Bernd Kieskemper ist nun die vierte Generation im Familienbetrieb am Ruder. Dieser kümmert sich um den gesamten Online-Bereich und achtet darauf, dass der 24-Stunden-Service eingehalten wird. „Da muss ich auch sonntags nachschauen, ob es Bestellungen gibt.“ Zudem hat er den Mailverkehr im Blick und ist ansonsten bei allen Dingen, die anfallen, mit dabei.

Zur offiziellen Geschäftsübernahme gibt es vom 16. bis zum 31. Januar eine Gutscheinaktion im Geschäft. Und die nächste große Feier bahnt sich auch so langsam an, denn in fünf Jahren steht das 100-jährige Bestehen im Kalender.