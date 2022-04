Berührende Klänge junger Musiker

Der wiederholte Auftritt in Warendorf ist kein Zufall – spielen doch einige Youth Brass Band Mitglieder aus Warendorf im mehrfach ausgezeichneten Auswahlorchester mit. Am 24. April spielt die Youth Brass Band Nordrhein-Westfalen (YBB) wieder einmal in Warendorf - das Programm verspricht einen Genre-Mix der besonderen Art.

Youth Brass Band kommt am 24. April

Die „Schule für Musik im Kreis Warendorf“ holt mit Unterstützung der Volksbank eG Warendorf die Youth Brass Band Nordrhein-Westfalen in die Emsstadt. Am 24. April (Sonntag) um 16 Uhr findet das Konzert im Saal der Musikschule an der Herrmannstraße 23 statt. Als Abschlusskonzert eines Brass Workshops der „Schule für Musik“ wird die Youth Brass Band unter der Leitung von Martin Schädlich mit 26 Blechbläsern und vier Schlagwerkern den Saal mit satten Akkorden, brillanter Technik und berührenden Klängen füllen. „Die talentierten jungen Musiker im Alter von 14 bis 29 Jahren spielen auf höchstem Niveau und werden die Zuhörer begeistern.“ verspricht Regionalleiter Georg Potthoff von der „Schule für Musik im Kreis Warendorf“.

Der wiederholte Auftritt in Warendorf ist kein Zufall – spielen doch einige Brass Band Mitglieder aus Warendorf im mehrfach ausgezeichneten Auswahlorchester mit.

Buntes und vielseitiges Programm

Die YBB hat während der Pandemiepause ein vielseitiges und buntes Programm auf die Beine gestellt. So können sich Gäste auf einen Genremix von Klassik über Filmmusik bis hin zu funkigen Elementen freuen. Das Hauptwerk wird „Terra australis“ sein, ein Wettbewerbs-stück mit schnellen und technischen sowie ruhigen Phrasen, in denen die Landschaft Australiens dargestellt wird. Ein weiterer Höhepunkt im Konzertprogramm: „Hope“ ein sphärisches und berührendes Musikstück, welches vor allem Eindrücke aus der Coronazeit musikalisch ausdrückt und die Hoffnung auf ein gemeinsames Miteinander nach der einsamen Zeit in den Fokus stellt.

Für Teilnehmer ist ein Vorspielen notwendig.

In NRW ist die YBB die erste landesweite Jugend Brassband. Um mitzuspielen ist ein Vorspielen notwendig, was ein besonders hohes Niveau garantiert. Bei nationalen sowie internationalen Wettbewerben konnte dies bereits unter Beweis gestellt werden. Wer sich vor dem Konzert einen Eindruck der YBB machen möchte, kann sich die Social Media Seiten und vor allem den YouTube Kanal des Orchesters ansehen. Auf Spotify ist die Band ebenfalls zu finden. Der Eintritt am 24. April ist kostenlos.