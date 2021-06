Besser als befürchtet

„Wir sind recht gut durchgekommen. Unsere Mitglieder haben uns den Rücken gestärkt, dafür müssen wir uns bei ihnen bedanken“, berichtet WSU-Präsident Ralf Sawukaytis. Etwa 80 Personen haben den Verein in den zurückliegenden anderthalb Jahren verlassen. Bei insgesamt mehr als 4000 Mitgliedern in 16 Abteilungen eine fast zu vernachlässigende Größenordnung – aber auch hier fehlen die Neuanmeldungen.

Viele Monate haben die heimischen Sportler ihrem größten Hobby nicht nachgehen können. Dementsprechend ausgeprägt waren die Befürchtungen der Sportvereine in Warendorf, dass ihnen zahlreiche Mitglieder während der Pandemie abhanden kommen könnten. Finanzielle Probleme wurden im Frühjahr 2020 ebenfalls nicht ausgeschlossen. Inzwischen ist klar, dass diese Befürchtungen nicht eingetroffen sind.

„Die Vereinsmitglieder haben uns die Treue gehalten. Es hat keine Welle an Austritten gegeben“, erklärt Johannes Scheimann. „Was fehlt, sind die Einsteiger in den jüngeren Jahrgängen“, erläutert der Schatzmeister des TuS Freckenhorst. „Wir haben die Mitgliederbeiträge für drei Quartale reduziert und werden es eventuell für ein weiteres Quartal noch mal machen. Wir konnten uns das leisten, weil in diesem Zeitraum auch keine Übungsleiter- und Helfergelder angefallen sind. Wir befinden uns finanziell in einer soliden Lage.“ Auf der Geschäftsstelle wurde vorübergehend in Kurzarbeit gearbeitet. Gleichzeitig nutzten die Gelb-Schwarzen die sportfreie Zeit, um ihre Sportstätten zu modernisieren. Bei den Tennisspielern sind drei Plätze, die Zaunanlage und das Vereinsheim aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ gefördert worden. Zudem ist das Bewirtungs- und Gerätehäuschen umgesetzt worden. In Planung ist außerdem, die Beachanlage von der Hauptschule an den Feidiek zu holen.

Nachdem in den zurückliegenden Monaten viele soziale Kontakte weggefallen sind, ist die Vorfreude vor dem Neustart um so größer. „Ich denke, viele brennen darauf, wieder zu aktiv zu werden. Die ersten Trainingseinheiten bei den Fußballern waren gut besucht. Die Alten Herren scharren mit den Hufen. Und wir freuen uns, wenn es auch in den Hallen wieder losgeht“, so Scheimann weiter.

„Wir sind recht gut durchgekommen. Unsere Mitglieder haben uns den Rücken gestärkt, dafür müssen wir uns bei ihnen bedanken“, berichtet Präsident Ralf Sawukaytis von ähnlichen Erfahrungen bei der Warendorfer Sportunion. Etwa 80 Personen haben den Verein in den zurückliegenden anderthalb Jahren verlassen. Bei insgesamt mehr als 4000 Mitgliedern in 16 Abteilungen eine fast zu vernachlässigende Größenordnung – aber auch hier fehlen die Neuanmeldungen. „Bestimmte Sportarten haben digital gearbeitet oder sich auf der grünen Wiese am Emssee und im Stadtpark getroffen. Ein Quartal haben wir mit dem Beitragseinzug ausgesetzt, aber Versicherungen und Gebühren werden natürlich trotzdem fällig.“

Seit wenigen Tagen geht sportlich bei den Kreisstädtern wieder einiges. „Die Reha-Sportler können wieder loslegen. Sie glauben gar nicht, was da in der Whats­App-Gruppe los war“, berichtet Sawukaytis. „Mit der Stadt laufen Gespräche, ob die Sporthallen in den Sommerferien auf bleiben können und vielleicht nur in der letzten Woche für eine Grundreinigung geschlossen werden. Und die Schwimmabteilung kann in den nächsten Wochen als kleines Dankeschön kostenlos das Freibad benutzen.“

Positives gibt es auch von der DJK Milte zu vermelden. „Grundsätzlich sind wir gut durchgekommen. Wir haben für das erste Halbjahr keine Beiträge eingezogen, da wir ja auch keine hohen Fixkosten haben. Die Übungsleiterpauschalen fallen da als größter Treiber weg. Es hat kaum Austritte und einige digitale Angebote gegeben“, so der Vereinsvorsitzende Dirk Strotbaum. „Interessant wird, wie man das jetzt alles wieder hochfährt. Im Fußball klappt das ganz gut. Gymnastik oder Einradfahren kann man zum Beispiel auch draußen machen. Die Euphorie ist groß, die Leute lechzen danach, sich wieder zu bewegen“, so der 41-jährige Clubchef der Rot-Weißen.

„Uns ging es wie allen – nicht zufriedenstellend, weil leider nichts möglich war“, legt Uwe Hesse den Schwerpunkt etwas anders. Aber auch beim SC Hoetmar hat die Corona-Krise kein Loch in die Kassen gerissen. „Wir sind solide aufgestellt und gesund, haben ein Quartal die Beiträge nicht eingezogen und dennoch die Übungsleiter weitgehend weiterbezahlt“, sagt der erste Vorsitzende. „Was weh tut: Wir haben die Nilspiele zwei Jahre lang nicht ausrichten können. Das ist zwar immer viel Arbeit, aber beim internen Fest Nord gegen Süd ist normalerweise immer das ganze Dorf auf den Beinen.“ Die Mitgliederzahl hat unter der Pandemie kaum gelitten. „Allerdings melden die Eltern ihre Kinder auch nicht an, wenn nichts läuft. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder loslegen dürfen. Ich wünsche mir Kontinuität und hoffe, dass keine vierte Welle kommt“, so Hesse.

Thomas Böckenholt, erster Vorsitzender des SC Müssingen, hätte sich vor allem gewünscht, dass die Lobbyarbeit für den Sport besser gewesen wäre. „Es macht uns fassungslos, welchen geringen Stellenwert der Sport in der Gesellschaft eingenommen hat, und dass wir bei den Öffnungsschritten mit der Gastronomie gleichgestellt und unter ferner liefen behandelt worden sind. Die langfristigen Effekte davon wird man erst in einigen Jahren beobachten.“ Die Mitgliederstruktur des SCM hat sich so gut wie nicht verändert. „Sie haben zu uns gestanden. Ohne Zusammenhalt wäre das auch nicht zu bewältigen gewesen“, erklärt der 47-jährige Clubchef. Einige Kurse seien von Präsenz auf digital umgestellt worden. Gleichwohl hofft Böckenholt auf „normalen Spielbetrieb im Herbst“. Und noch eins hat man sich in Müssingen ganz fest vorgenommen. „Das Helferfest im Rahmen des Kunstrasenprojektes, das eigentlich schon Anfang 2020 stattfinden sollte, ist mit das Erste, das wir jetzt angehen werden.“