Bestes Seniorenmenü auswählen

Seniorenwohnen an der Emspromenade

Foto: Seniorenwohnen an der Emspromenade

Neben Starkoch Holger Stromberg in der Jury der Alloheim-Küchenolympiade sitzen: Das kann für einen Wildcard-Gewinner Wirklichkeit werden.

In ganz Deutschland sind derzeit Küchenteams und Hauswirtschaftsabteilungen der Senioren-Residenzen zu einem besonderen Wettbewerb aufgerufen. Der Startschuss für die Alloheim-Küchenolympiade ist gefallen. Ziel des Contests: Wer kocht das beste Menü für Senioren und präsentiert es preisverdächtig? In der Jury wird neben Starkoch Holger Stromberg und dem Welttorhüter Jean-Marie Pfaff auch ein Wildcard-Gewinner aus Nordrhein-Westfalen sitzen. Der wird jetzt gesucht.

Kreativität, die perfekte Komposition von Zutaten und Geschmackserlebnisse sind es, die im Zuge der bundesweiten „Küchenolympiade“ gefragt und gesucht sind. „Doch es geht auch um die Einhaltung ernährungswissenschaftlicher Vorgaben und um die Präsentation der Speisen“, sagte Christoph Schönenberg, Mitglied des Organisationsteams und hauptberuflich bei Alloheim für den Servicebereich zuständig. Mit dem Wettbewerb möchte auch er auf die Wichtigkeit altersgerecht abgestimmter Speisen aufmerksam machen, aber auch demonstrieren, dass die Küchenteams der Alloheim-Seniorenresidenzen „wahre Profis sind, die täglich frisch kochen und mit viel Liebe ihren Beruf ausüben“.

Präsenzkochen als Regionalentscheid

Damit es nicht zu einfach wird, gibt es bei der Küchenolympiade strenge Vorgaben. Die Häuser müssen vorab ihre Rezepturen inklusive Menükomponenten und Dekoration für ein Drei-Gänge-Menü mit saisonalem und regionalem Bezug einreichen und auf Fotos präsentieren. Die jeweils drei besten Bewerber aller Regionen werden zum Präsenzkochen als Regionalentscheid eingeladen. Die Jury befindet dann darüber, welche vier Teams am 26. Oktober in der Dortmunder Kronenburg um die Goldmedaille kämpfen werden. Es werden Jury-Mitglieder für die Vorentscheide und das Finale gesucht. „Als Jurymitglied kann sich jeder bewerben“, sagt Einrichtungsleiter Andre Korbach, „einfach eine kurze, kreative Bewerbung an kuechenolympiade@alloheim.de mit einer kurzen Begründung senden, warum man meint, das beste Jurymitglied zu sein. Wir übernehmen für die Gewinner alle Reise- und Unterbringungskosten.“