Bewährtes Vorstandsteam

Nicht nur der zweite Vorsitzende Andre Höckelmann, auch Kassiererin Eva Holtkamp, Beisitzerin Alina Waldmann und die Jugendvertreterin Marie Pries wurden bei eigener Enthaltung einstimmig wiedergewählt. „Endlich ist alles wieder fast normal“, erinnerte die Vorsitzende Christine Danwerth in ihrer Begrüßung an die einschneidenden Zeiten während der Coronapandemie. Mit einem bebilderten Rückblick ließ Schriftführerin Christina Evermann das vergangene Jahr Revue passieren. Anders als in den zwei Jahren zuvor konnte der Verein die letzte Spielsaison fast alle gewohnten Auftritte durchführen. Zwar verzeichnete der von Kassiererin Eva Holtkamp vorgetragene Kassenbericht ein leichtes Minus. Dieses hielt sich aufgrund kaum getätigter Investitionen jedoch in einem überschaubaren Rahmen.

Mit acht neu eingetretenen Mitgliedern ist der zurzeit 89 Musiker zählende Verein gut aufgestellt. 14 Mitglieder befinden sich in der Ausbildung. Neben dem eigenen Schützenfest und dem Übungswochenende stehen in diesem Jahr wieder zahlreiche auswärtige Termine an. So wird der Spielmannszug musikalisch das 175. Jubiläum des Bürgerschützenvereins Füchtorf und das Kreisehrengardentreffen begleiten und nimmt am Kreisfest in Freckenhorst teil. Nach dreijähriger Pause will der Verein auch wieder seinen traditionellen Tanz in den Mai auf dem Milter Schützenplatz ausrichten.

Im Verlauf des Abends wurden Jan Köller für seine zehnjährige Mitgliedschaft sowie Kirsten Schuckenberg, Sven Abbenhorn und Jan Abbenhorn für 20 Jahre im Spielmannszug geehrt. Letzterer besuchte zudem die meisten Übungsabende, während Verena Pries fast alle Auftritte absolviert hatte. Zur neuen Kassenprüferin wurde Linda Rupe gewählt.