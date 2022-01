Bewegung an Gallitzinpassage

Es kommt Bewegung in die Entwicklung der Brache Gallitzinpassage. Laut WN-Informationen ist das zwischenzeitlich steckengebliebene Bauleitplanverfahren wieder in Bewegung: „Aktuell befindet sich die Stadt in Gesprächen mit dem Vorhabenträger, um den aktuellen Vorhabenplan abzustimmen“, so Stadtsprecher David Graubner auf Anfrage. Der Vorhabenplan werde dann Teil des Bebauungsplans.

