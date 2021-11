Bewegung ist besonders wichtig

Die Rheuma-Liga hat in Warendorf ihren 30. Geburtstag gefeiert. Mitglieder und Ehrengäste kamen dazu in die Emsstadt. Sprecherin Gaby Hollmann dankte in ihrer Ansprache insbesondere der Stadt Warendorf und der Sportschule der Bundeswehr.

Bewegung und soziale Verbindungen sind ein wichtiger Motor“, sagte Gaby Hollmann, AG-Sprecherin der Rheuma-Liga, in ihrer Begrüßung. Anlass war die Feier zum 30. Geburtstag des Vereins am Samstag in den Räumlichkeiten der Deula. Zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste kamen dazu in die Emsstadt. Hollmann dankte in ihrer Ansprache insbesondere der Stadt Warendorf und der Sportschule der Bundeswehr.

„ »Da ist doch noch etwas in der Schwebe. Wir können ihnen das Bad vollmachen.« “ Gaby Hollmann

Eine große Hilfe sei auch die Hilfe von Brigitte Kampwerth und André Morgret vom „Sole Vital“ (Bad Laer) gewesen, die nachdem das Bad in Telgte geschlossen wurde, mit einem Angebot eingesprungen seien. „240 Teilnehmer standen 2020 plötzlich auf dem Trockenen, nichts wollte mehr so richtig klappen. Das Sole Vital war schließlich Retter in der Not. Dennoch mussten wir schließlich Bad Laer enttäuschen.“ Denn auch Tim Teerling vom Bürgerbad Hamm sei eingesprungen um zu helfen. Augenzwinkernd mit Blick auf das neue Hallenbad an Bürgermeister Peter Horstmann gewandt sagte Hollmann: „Da ist doch noch etwas in der Schwebe. Wir können ihnen das Bad vollmachen.“

Im weiteren Verlauf dankte Gaby Hollmann unter anderem Brigitte Bloching, Elke Demant, Dieter Zumbrink, Martin Hietkamp und Marion Meininger, die sich seit Jahren ehrenamtlich zum Wohle der Betroffenen einsetzen. Ebenso bedankte sich die AG-Sprecherin bei den aktuell acht Therapeuten, darunter Britta Lehmann, die sich seit 28 Jahren engagiert.

„ »Die Krankheit lässt sich zähmen, heilen bisher jedoch nicht.« “ Dr. Ludwig Bause

Was das Ehrenamt bewegen kann, und zwar im sprichwörtlichen Sinne, dass zeigt insbesondere die Rheuma-Liga mit ihren rund 600 Mitgliedern. Die Arbeitsgruppe Warendorf ist einer der größten Vereine im Kreis Warendorf. Dr. Ludwig Bause, Vorstandsmitglied der Rheuma-Liga NRW und Chefarzt der Orthopädie und Rheumatologie sprach im Rahmen der Feierlichkeiten über den hohen Nutzen für Betroffene. „Was hier geleistet wird, zum Beispiel das Funktionstraining, ist gar nicht hoch genug anzurechnen. Bewegung ist bei rheumatischen Erkrankungen sehr wichtig und medizinisch belegt.“ Noch vier Jahre nach Gründung des Vereins sei die Gabe von Cortison die einzige Therapie gewesen. „Die Krankheit lässt sich zähmen, heilen bisher jedoch nicht.“ Heute ist die Rheuma-Liga nicht mehr nur Anlaufstelle für Rheumatiker, sondern generell für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Viele Betroffene nehmen unter anderem Wasser- und Trockengymnastik gern in Anspruch, um ihre Leiden zu lindern.

„Rheuma kennt kein Alter und kein Geschlecht“, sagte Peter Horstmann. Der Bürgermeister bedankte sich im Namen der Stadt Warendorf. „Sie machen Mut und geben Zuversicht in Situationen, die zunächst alles andere, als aussichtsreich erscheinen. 30 Jahre Rheuma-Liga bedeuten nicht, dass sie sich nur mit Schmerzen beschäftigen“, lobte Horstmann das außerordentlich Engagement. Dem konnte Christiane Vollmer von der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen nur beipflichten. „Sich gegenseitig bemitleiden ist nicht das Bilder Realität. Selbsthilfe wirkt und hat eine ganz besondere Qualität.“ Die Experten in eigener Sache seien kreativ und vielfältig in der gemeinsamen Lösungssuche. „Ich finde es sehr beeindruckend, was hier in Warendorf geleistet wird. Die Rheuma-Liga und die Selbsthilfekontaktstelle profitieren voneinander. Wir sind alle ein Gewinn füreinander.“

Eine besondere Ehrung ging schließlich an Gründungsmitglied Bernhard Vielmeier. Der Beelener, der der Rheuma-Liga eng verbunden ist, wurde mit der Ehrensäule für seine besonderen Verdienste durch Dr. Ludwig Bause ausgezeichnet.

Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung gestalteten Ursula Skuplik, Lucie Steffen und Ida Kugler von der Schule für Musik im Kreis Warendorf, die unter anderem ein Geburtstagsständchen für Hedwig Bröskamp gaben.