. Die Bürger in Müssingen, Einen und Milte wollen wissen, was in ihrem Ortsteil passiert. Vor allem geht es ihnen um Wohnraum. Aber auch die Sachlage bei Kindergärten und der Entwicklung der OGS sind ein Thema.

Einig war die Versammlung sich zunächst über den Bebauungsplan „Östliche Ortserweiterung Milte“. Der wurde so beschlossen, wie er angezeichnet war. „Das war eine schwere Geburt, aber jetzt haben wir ein gutes Planungsergebnis“, zeigte Baudezernent Peter Pesch sich am Mittwochabend im Rahmen des Bezirksausschusses in der Gaststätte Zum Fensterberg zufrieden. Die Planungen hatten sich verzögert, weil es archäologische Funde an der Stelle gegeben hatte. Die seien dort abgeschlossen, wo die Straßen gebaut würden, so Pesch. Da könne der Bagger fahren.

Auch im Bereich des Gewerbegebiets. „Heute kann aber niemand genau sagen, wann das endet. Aber die Straße müssen ja gebaut werden, dann wird vermarktet, es müssen Baugenehmigungen gestellt werden und bis dahin sind wir mit der Archäologie sicher fertig“, stellte der Baudezernent klar und ergänzte, er traue sich aber keine Prognose zu, ob sie 2024 oder 2025 starten könnten.

Entwurfskizze des neuen Baugebiets in Müssingen Foto: Stadt Warendorf

Auch in Müssingen ist ein Wohngebiet geplant

In Müssingen gibt es ebenfalls einen großen Wohnungsneubaubedarf. Dazu gibt es ebenso Planungen. Das zeigte eine Entwurfskizze, die an die Wand projiziert wurde. Es handele sich hier um keine fertige Planung, sondern sei nur eine Fingerübung, schickte Pesch voraus. Ein Problem sahen sowohl die Ausschussmitglieder als auch die Bürger darin, dass sich gleich nebenan eine Biogasanlage befindet

„Der Wunsch nach Wohnen und Landwirtschaft, das geht da“, versicherte der Baudirektor. Er musste aber zugeben, dass auch dort Archäologie ein Thema sei. „Das hatten wir im Vorfeld nicht auf dem Schirm“, bemerkte Pesch. Bernhard Ossege (SPD) wollte wissen, um welche Größenordnung es sich handele. Es seien etwa 5,5 Hektar, beantwortete Pesch die Frage, bevor Franz-Ludwig Blömker (SPD) sich zu Wort meldete. Er befürchtet Probleme mit dem Anlieferungsverkehr zur Biogasanlage und bemerkte zudem, dass man auch die Wegerechte klären müsse, da es Privatwege gebe. „Da gibt es etwas schwierige Gespräche mit den Eigentümern. Der Bebauungsplan darf nur so geplant werden, dass der Betrieb nicht gestört wird“, erklärte Pesch.

Auch Karsten Gruhn (SPD) hat Bedenken. Er ist der Meinung das Baugebiet sei zu sehr im Außenbereich und der Lärm des landwirtschaftlichen Betriebes würde die Anwohner sicher stören. „Wer dahinzieht, weiß das“, entgegnete Pesch.

Platzmangel bei der OGS

Mechtildis Wissmann (CDU) hatte ebenso einige Fragen an den Bezirksausschuss. Etwa wollte sie den Sachstand zum Thema OGS an der Wilhelm Achtermann Grundschule in Einen. Da herrscht ein großer Platzmangel. Da sollte man mit niederschwelligen Maßnahmen in die Planung gehen. Stefan Schulze Westhoff (CDU) konnte dem nur zustimmen. „Das da nichts passiert, erschreckt mich regelrecht. Das ist kein guter Zustand unserer Verwaltung. Der Bezirksausschuss werde scheinbar nicht ernst genommen, bemerkte er verstimmt. „Wir haben an dem Thema gearbeitet“, sagte Pesch. Da müsse der Druck aus dem Kessel, betonte Mechtildis Wissmann.