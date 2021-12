Biblische Szenen aus Lego

In der Zeit vom 24. Dezember bis zum 5. Januar wird in der Stiftskirche in Freckenhorst eine besondere Darstellung der biblischen Weihnachtsgeschichte zu sehen sein.

Der Sachausschuss Ehe, Familie und andere Lebensformen der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus hat für Familien in dieser Weihnachtszeit ein besonderes Angebot vorbereitet. In der Zeit vom 24. Dezember bis zum 5. Januar wird in der Stiftskirche in Freckenhorst eine besondere Darstellung der biblischen Weihnachtsgeschichte zu sehen sein. Jugendliche und Erwachsene der Pfarrei Propstei Werl haben die Weihnachtsgeschichte aus Lego nachgebaut und zu acht Stationen zusammengestellt, die nun in der Stiftskirche zu sehen sein wird.

Durch diese Darstellung soll die biblische Geschichte von der Geburt Jesu erlebbar werden. So können in jeder der Stationen die drei Engel Gabriel, Raphael und Michael entdeckt werden. Diese begleiten nicht nur Maria und Josef, sondern auch die Besucher durch die biblischen Szenen und sollen zum Nachdenken anregen.

Täglich von 8 bis 18 Uhr

Die Lego-Szenen lassen die Geschichte lebendig und greifbar werden und laden zum Beobachten und Miterleben ein. Sie sind für alle Altersklassen gleichermaßen interessant.

Diese Weihnachtserzählung ist im Nordschiff der Stiftskirche täglich zu den Öffnungszeiten der Kirche von 8 bis 18 Uhr zu sehen. In der Kirche gelten Maskenpflicht und Abstandsregelungen.