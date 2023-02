Bike-Park ein echtes Highlight

Der Verein hat mehrere Abteilungen, die vor allem eine große Gemeinsamkeit haben: An den meisten Stellen läuft es „rund“ – und das nicht nur, weil die Mitglieder gerne auf Fahrrädern unterwegs sind. Am Freitag kam die Radsportgemeinschaft (RSG) Warendorf-Freckenhorst im Stiftshof zur Generalversammlung zusammen. Gemeinsam blickten die Radsportler auf das abgelaufene Jahr zurück: „Wir haben ein tolles Jahr hinter uns“, erinnerte sich die Vorsitzende, Elisabeth Richter, gerne an zahlreiche Veranstaltungen rund ums Rad und den erfolgreichen Bau des Bike-Parks am Feidiek. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer seien im Verein aktiv gewesen, freute sich die Vorsitzende.

„ Die wollen wieder richtig durchstarten. “ Benedikt Schulte, Schriftführer

Die Mitgliederzahl ist dabei bei 187 nahezu konstant geblieben, wie Schriftführer Benedikt Schulte bei 21 Ein- und 23 Austritten errechnet hat. 18 dieser Mitglieder hatten im letzten Jahr eine sogenannte Breitensportlizenz bestellt, mit der sie bei verschiedenen offiziellen Radsportveranstaltungen Kilometer sammeln können. Und sogar eine Leistungssportlizenz ist im Verein vertreten. Gerade einmal drei Unfälle habe man an die Radsportversicherung, die für jedes Mitglied besteht, gemeldet.

Interessiert verfolgten die Mitglieder die Ausführungen der Vertreter der jeweils anderen Gruppen zu Vereinsarbeit und sportlichen Leistungen.

In der Einradgruppe gebe es immer noch die „Corona-Delle“, aufgrund fehlender Trainingsmöglichkeiten in Pandemiezeiten hat diese Gruppe die meisten Mitglieder verloren. Die Fortgeschrittenengruppe bestehe aktuell aus vier Einradfahrerinnen. „Die wollen wieder richtig durchstarten“, zeigte sich Schulte überzeugt. Im kommenden Sommer richtet die Gruppe die Deutschen Einrad-Meisterschaften in Warendorf aus.

Für die Mountainbike-Gruppe berichtete Raimund Volkmer vom wöchentlichen Training und zahlreichen Veranstaltungen, an denen die Sportler teilgenommen haben. Auch ein Einsteigertraining wurde ins Leben gerufen. Er erinnerte die Mountainbiker, bei ihren Ausfahrten Rücksicht auf Fußgänger, Hunde und Reiter zu nehmen.

Raimund Volkmer wird durch Brigitte Nienberg ersetzt

Ein Einsteigertraining wird auch im Bereich Rennrad angeboten. Drei unterschiedlich starke Gruppen starten wöchentlich zum Training.

Die Treckinggruppe hat im vergangenen Jahr 19 gemeinsame Touren unternommen.

Viel Arbeit haben die Radsportler in den Bike-Park gesteckt, der im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde. Dank Fördergeldern und Sponsoren wurde die Vereinskasse bei dem Mammutprojekt trotz Gesamtkosten von 68000 Euro nicht belastet. Der Park sei solide gebaut, konnte im Herbst schon länger geöffnet bleiben, als andere Parks in der Umgebung. „Das hat richtig Spaß gemacht“, erinnerte Benedikt Schulte sich an Planungs- und Bauphase, „aber nur, weil es hier im Verein so viel Spaß gemacht hat!“ dankte er allen Mitstreitern.

Nach zehn Jahren als Fachwart Mountainbike stellte sich Raimund Volkmer nicht mehr zur Wiederwahl. Neu in dieses Amt wurde Brigitte Nienberg gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Dirk Jürgens, Kassierer Dieter Averhoff, sowie die Fachwarte für RTF/CTF Jonas Rosendahl und für Trecking Michael Zanke.