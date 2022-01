Bilder eines Lebensweges

Foto:

1936 zog Mundinger mit seiner Familie nach Telgte. Sehr zurückgezogen entstanden im Atelier seines reetgedeckten Hauses, das heute noch steht, viele stimmungsvolle Aquarelle, die der Familie den Lebensunterhalt sicherten. ,Die Familie lebte dort sehr zurückgezogen auch deshalb, weil Gertrud jüdischer Abstammung war und als Jüdin, wie auch die beiden Töchter als Halbjüdinnen, unter die nationalsozialistischen Rassengesetze fiel. ,So wurden Gertrud Mundinger und ihre Töchter 1944 in ihrem Haus in Telgte abgeholt, zuerst im Gefängnis in Münster eingesperrt und dann ins Arbeitslager bei Kassel verbracht. ,Im März 1945 gelang es Mundinger mit Hilfe befreundeter Militärs, seine Familie aus dem Lager zu befreien und unter anderem Namen bei Freunden in Delbrück unter zu kommen. Im Delbrücker Versteck malte Mundinger in großer Anzahl Aquarelle, die er gegen Lebensmittel und andere Güter eintauschte oder verkaufte. Nach Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft kehrte die Familie im April 1945 nach Telgte zurück. Dort wandte Mundinger sich der Politik zu. Als Künstler war er Vorsitzender der Westfälischen Sezession, erster Vorsitzender des Westdeutschen Künstlerbundes sowie Vizepräsident des Landesberufsverbandes bildender Künstler von NRW -tra-