Bilder hängen schon im Modell

Es ist wie ein großes Puzzle: 36 Exponate von 21 Künstlern müssen an drei Wänden arrangiert werden, und zwar so, dass die unterschiedlichen Größen, Motive und Techniken miteinander harmonieren. Dieser kniffligen Aufgabe stellt sich derzeit Rudolf Berger für die neue Ausstellung „Künstler porträtieren die Ems“.

Eine Ausstellung ist immer eine besondere Sache. Perfekt aufeinander abgestimmt und an den Wänden ausgerichtet, präsentieren sich die Exponate dem Publikum. Aber es steckt jede Menge Arbeit dahinter, bis alles so hängt, wie es hängen soll. Das bekommt derzeit auch Rudolf Berger für die neue Ausstellung „Künstler porträtieren die Ems“ zu spüren. Die offizielle Eröffnung ist am 17. März (Donnerstag) in der Ebbers-Galerie. Allerdings ist bis dahin noch eine ganze Menge zu tüfteln, zu überlegen und zu realisieren.

Insgesamt 36 Arbeiten von 21 Künstlerinnen und Künstlern muss Berger an den insgesamt drei Wänden unterbringen. Kein leichtes Unterfangen, denn alle Exponate haben ein anderes Format. Von Briefbogengröße bis zu einer Kantenlänge von einem Meter ist alles dabei. So geht es nicht nur darum, überhaupt alle Bilder unterzubringen, sondern sie auch ansprechend zu präsentieren.

Test im Galeriemodell

Um einen bildlichen Eindruck zu bekommen, hat sich Berger ein Modell der Galerie gebastelt. Fast einem kleinen Papiertheater gleich, schiebt er darin kleine Ausdrucke der Bilder von einer Pappwand auf die andere - bis es passt. „Eine knifflige Aufgabe“, kommentiert er lächelnd seine Arbeit, während er versucht, die Bilder nebeneinander und sogar übereinander zu arrangieren. Auch die Motive und die Techniken der Bilder müssen miteinander harmonieren.

Begleitend zum Thema gibt es ein Buch, in dem die Arbeiten und die Künstler in einem Kurzporträt vorgestellt werden. „Das ist schon im Druck“, freut sich Berger.

Alle Arbeiten geben Blicke auf die „alte“ Münsterländer Ems im Zeitraum von 1900 bis in die 70er-Jahre – der nahen Warendorfer Umgebung und auch zwischen Greffen und Rheine.

Ausstellung passt zum Thema Renaturierung

Dabei machen die Werke von Wilhelm Götting, Elli Grützner und Heinz Eickholt den direktesten Bezug auf diesen Emsabschnitt. Sie lebten und arbeiteten in Warendorf zu einer Zeit, als die Ems noch nicht kanalisiert war. Sie zeigen die „Ur-Ems“ – einen Fluss ohne den Eingriff der Menschen.

Und so passt die Ausstellung gut in das brandaktuelle Thema Renaturierung und „Neue Ems“ und kann, ja soll sogar, wertvolle Anregungen liefern, die „alte“ Ems wieder zu aktivieren. Die Bilder können Ideengeber für die weiteren Renaturierungsmaßnahmen sein.