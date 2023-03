Bis zu 6000 Euro pro Quadratmeter

Den Wohnungsmarkt in Warendorf bezeichnet Oliver Wecker als „angespannt“. Der Projektentwickler aus Beckum baut gleich mehrere Eigentumswohnungen in Warendorf, allein 30 im Neubaugebiet In de Brinke.

Eine Wohnung zu finden ist in Warendorf nicht leicht – zumal wenn sie bezahlbar sein soll. Das gilt für eine Mietwohnung ebenso wie für eine Eigentumswohnung. Zum einen werden die Menschen älter, zum anderen wollen viele von ihnen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Dem Älterwerden stimmt Oliver Wecker unisono zu, doch was der Projektentwickler aus Beckum seit Jahren beobachtet: Immer mehr Menschen möchten sich vom Ballast ihres alten Hauses trennen und tauschen ihr Eigenheim gegen eine Eigentumswohnung. Und das heute nicht selten zum Preis von Eins zu Eins.