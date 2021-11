Blaue Ritter melden sich zurück

Warendorfs Karnevalsprinz Frank Hülsbusch, doppelt geimpft und pudelwohl, plagte kurzzeitig eine Sorge: „Ich habe schon ein bisschen gezittert, ob mir das Prinzenkostüm noch passt. Aber alles im grünen Bereich“, gestand er am Donnerstag bei den Blauen Rittern, zu deren erlauchten Orden er auch gehört. Das erste Helau galt dann auch dem Prinzen, der coronabedingt seit zwei Jahren in Amt und Würden ist.

Sehr verhalten kam bei dem einen oder anderen Jecken, der sich in der Warendorfer Innenstadt verirrt hatte, das Helau über die Lippen. Ganz im Gegensatz zum im wenige Meter vom Marktplatz entfernten „Alten Gasthaus Wiese“. Da tagten zum Sessionsauftakt pünktlich um 11.11 Uhr die Blauen Ritter. Jene Würdenträger, die sich um den Warendorfer Karneval verdient gemacht haben. Nach fast zwei Jahren Corona-Zwangspause kamen die Blauen Ritter, aktuell 16 an der Zahl, zum traditionellen Frühstück in dem Gasthaus zusammen. Zwei Ritter hatten sich entschuldigt, so dass es nur 14 waren. Neben Brötchen, Schnittchen, Käse, Rührei, Lachs und Mett gab es auch Pils und Korn. Nur wenige der 14 überwiegend betagten Karnevals-Ritter waren abends gegen 19 Uhr noch gesehen, als der Prinz den „Moritz“ aus dem Schlaf holte. Gut behütet im Wandtresor des Historischen Rathauses verbringt das WaKaGe-Maskottchen die Zeit, wenn kein Karneval in Warendorf ist. Warendorfs Bürgermeister hat in dieser Zeit ein Auge auf das närrische Zepter, musste den „Moritz“ aber Donnerstagabend rausrücken (siehe Bericht Lokalseite 1).