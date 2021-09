„Bleierne Zeit endlich überwinden“

Das

Bürgerforum Warendorf begrüßt ohne Einschränkung den Erwerb des Brinkhaus-Geländes durch die Stadt. Es sieht jetzt „eine wirkliche Möglichkeit, die bleierne Zeit in dieser Sache endlich zu überwinden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zugleich sieht das Bürgerforum in diesem Fortschritt eine Bestätigung in der Unterstützung von Peter Horstmanns Bürgermeisterkandidatur. „Wer gelernt hat, in Generationen zu denken, und bereit ist, Verantwortung für die künftigen Lebensbedingungen auch hier vor Ort auf sich zu nehmen, kann dem Bürgermeister zu seinem Verhandlungserfolg nur gratulieren“, so Dr. Bernward Fahlbusch vom Bürgerforum.

„Unabhängig von der Sicht, dass ein Kauf schon eher und günstiger möglich gewesen wäre, aber an der Haltung von CDU und FDP scheiterte, ist festzustellen, dass es sich um einen höchst rentierlichen Ankauf handelt. Selbst wenn Altlasten den Ankauf noch unvorhergesehen verteuern sollten, hat die Stadt Warendorf nun völlige Gestaltungsfreiheit. Dies ist unter dem Gesichtspunkt Landesgartenschaubewerbung ebenso wie unter dem Aspekt Hochwasservorbeugung nicht hoch genug zu veranschlagen.“

Durch die künftige soziale und kulturelle Rendite werde sich der der Kaufpreis (5,5 Millionen Euro für 43 000 Quadratmeter) in wenigen Jahrzehnten amortisieren – von der positiven Umweltwirkung gar nicht erst zu sprechen. Das sollte einen Preis von circa 140 Euro pro Quadratmeter allemal rechtfertigen, findet das Bürgerforum – „umgerechnet circa 145 Euro pro Warendorfer Einwohner.“

Vor dem Kauf sei nur ein Teilbereich der Fläche für die Landesgartenschau vorgesehen gewesen. Falls die Gesamtfläche nun nicht für die Landesgartenschau genutzt werden sollte, fordert das Bürgerforum für die Nutzungsfestlegung der Restfläche unbedingt eine Bürgerbeteiligung. Festgelegt per Ratsbeschluss, der es dann ermöglicht, dass ein ausgeloster repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt wird.