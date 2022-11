Blick in schulische Zukunft

Tag der offenen Tür am Mariengymnasium

Der Tag der offenen Tür am Mariengymnasium bot die Möglichkeit, vieles zu entdecken und auszuprobieren.

Den Beinamen „Europaschule“ trägt das Mariengymnasium unter anderem wegen zahlreicher Austauschprogramme in Europa. Der Austausch mit Etrépagny beispielsweise, einem kleinen normannischen Ort in der Nähe der berühmten Gärten von Claude Monet, besteht seit 2014. Die nächste Fahrt stehe im März an und der Gegenbesuch im Mai, erläuterte Französischlehrerin Ulrike Lukassen, die eine Gruppe interessierter Grundschüler zusammen mit ihren Eltern durch die Sprachenräume führte.

Zahlreiche größere Gruppen wurden bei zwei Tagen der offenen Tür durch das Gebäude geführt, wobei ihnen eine repräsentative Auswahl der Angebote der Schule gezeigt wurde. Das Fach Latein stellte sich den Grundschülern mit einem Theaterstück vor, in dem eine lateinische Maus Geburtstag feierte.

Im MINT-Raum konnten die Viertklässler Roboter aus der Serie Lego-Mindstorms zusammenbauen, deren Kauf der Förderverein der Schule unterstützt hatte. Im Kunstraum lagen Linolplatten für den Farbdruck bereit. Die Eltern wurden mit zahlreichen Informationen versorgt, die Kinder konnten vieles entdecken und ausprobieren.

Module in der Erprobungsstufe

Wichtig war den Besuchern vor allem, welche Module in der Erprobungsstufe gewählt werden können. Erprobungsstufenkoordinatorin Petra Betting machte deutlich, worin sich die verschiedenen fünften und sechsten Klassen unterscheiden. Sowohl Bläserklassen- als auch das MINT-Modul verstünden sich als Wahlangebot. Sollte ein Kind eine besondere musikalische oder naturwissenschaftliche Neigung haben, könne es für eines dieser Module angemeldet werden. Darüber hinaus verfügt das Mariengymnasium über das breite Fächerangebot eines Halbtagsgymnasiums, das den Vormittag von der ersten bis zur sechsten Stunde abdeckt. In der siebten Stunde kommen bei Bedarf Förderunterricht oder Betreuung bei den Hausaufgaben hinzu.

Eine große Zahl an Ehemaligen kam zum Tag der offenen Tür in die Schule, junge Erwachsene, deren Abitur fünf, sechs oder zehn Jahre zurückliegt. Unter den Eltern der Grundschüler gab es ebenfalls viele Ehemalige, ein Umstand, der die Verbundenheit mit dem Mariengymnasium zum Ausdruck brachte.