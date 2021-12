„Bohei“ oder echter Aufschrei?

Still ruht der Emssee vor der Silhouette der Brinkhaus-Brache. Ziemlich laut wurde es am Montagabend im Hauptausschuss wegen der nicht einplanbaren Fördermittel.

Es bleibt beim Fahrplan: Der Haushalt wird am 17. Dezember verabschiedet. Die Mehrheit des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses lehnte Montag den Antrag der FDP ab, die Verabschiedung zu verschieben. Die FDP hatte den Entwurf wegen der weggefallenen Fördergelder in Höhe von knapp zweieinhalb Millionen Euro für die Sanierung der Emsinsel als nicht abstimmungsfähig eingestuft (wie berichtet).

„Was mir am meisten aufstößt ist, dass immer noch zwei Millionen Euro im Haushalt stehen, die gar nicht gesichert sind“, regte sich Fraktionschefin Dr. Beate Janinhoff auf, „davon braucht nur die Hälfte nicht bewilligt zu werden, dann hängen wir voll drin“. In der Haushaltssicherung nämlich. Dass sie der Verwaltung noch eine Chance für die Einbringung eines neuen Entwurfs gewähre, sei „ein Entgegenkommen“. Sie fordere mehr Transparenz in der Mittelbeschaffung und der Information des Rates.

Rast stimmt wie geplant am 17.Dezember ab

„Das halte ich für der Sache nicht angemessen“, erwiderte Bürgermeister Peter Horstmann. Mit einer kompletten zweiten Beratungsrunde lande man irgendwo im Mai. „Das können Sie auch früher haben“, gab Janinhoff zurück, so sei der Haushalt nicht korrekt, zu schwammig – „alles mit der heißen Nadel gestrickt!“

Kämmerer Martin Thormann wies den FDP-Antrag ebenfalls zurück. Wegen einer veränderten Zahl im investiven Bereich einen ganz neuen Entwurf schreiben? Es ginge allenfalls um Zinsaufwände von etwa 20 000 Euro für das zusätzlich als Kredit aufzunehmende Geld.

„ »Sie wissen nie, was, ob und wie hoch Sie etwas gefördert bekommen.« “ Baudirektor Peter Pesch

Baudirektor Peter Pesch versuchte, es grundsätzlich zu verdeutlichen: „Sie wissen nie, was, ob und wie hoch Sie etwas gefördert bekommen.“ Pesch legte Wert darauf, jederzeit transparent über „verschiedene Fördersets“ informiert zu haben. Eines davon, der erste Antrag auf Förderung von Altlastensanierungen, stehe jetzt auf der Tagesordnung des Regionalrates. Sollte der Zuschuss gewährt werden, wären das schon einmal rund 900 000 Euro Zuschuss zur Altlastensanierung auf der Emsinsel.

Jessica Wessels nahm der FDP ihre Empörung nicht ab: „Ich halte den Antrag für Unsinn und einen ziemlich durchschaubaren politischen Winkelzug“, meinte die Bündnisgrüne. In dieselbe Richtung stieß Andrea Kleene-Erke (SPD): Sicher habe man sich geärgert, dass ein Teil der erhofften Förderung so nicht kommen. Aber man müsse halt jetzt schnell sehen, dass man andere Fördertöpfe anpacke: „Ich bin da positiv gestimmt.“

„ »Was muss ich tun, um die Landesgartenschau nicht zu kriegen?« “ André Wenning (FWG) mutmaßt Absicht bei FDP und CDU

Sowohl mit der FDP als auch mit der CDU ging André Wenning (FWG) scharf ins Gericht: Ihm komme das Bohei so vor, als ginge es nach dem Motto „Was muss ich tun, um die Landesgartenschau nicht zu kriegen?“ Beim ersten Sturm knickten die Frei- und Christdemokraten ein. Frederik Büscher (CDU) erwiderte, es gehe bei 4,4 Millionen Euro um „eine verdammt große Summe“ und einen entsprechenden „Aufschrei aus der Bevölkerung“, aber keinesfalls um Winkelzüge: „Uns die Schuld in die Schuhe zu schieben, finde ich schon dreist.“ Er, Büscher, fände es vollkommen in Ordnung, den Haushalt später, vielleicht im Februar, zu verabschieden.

„ »Uns die Schuld in die Schuhe zu schieben, finde ich schon dreist.« “ Frederik Büscher (CDU) wehrt sich

Nach der Abstimmung war das obsolet. Sieben Stimmen und CDU und FDP reichten nicht gegen neunmal Nein von SPD, Grünen und FWG.