Bollerwagen dank Altstandfonds

Die Kleinsten im Marien Kindergarten in Warendorf freuen sich jetzt noch mehr auf jeden Ausflug, denn dann dürfen sie vielleicht dafür die neuen Bollerwagen benutzen. Dann ist der Weg nicht so lang und eine kleine Wegzehrung passt auch noch in den Wagen. Möglich gemacht hat das eine Finanzierung aus dem Altstadtfonds.

Wendig, platzsparend und robust, das waren die Anforderungen an die Bollerwagen, die der Förderverein des Marien-Kindergartens gerne für die Kita Kinder an der Grünen Stiege besorgen wollte. So wurde aus einer ersten Idee ein Antrag an den Altstadtfonds, der im Rahmen der Altstadterneuerung durch Mittel des Bundes, des Landes und der Stadt Warendorf jedes Jahr 10 000 Euro für bürgerschaftliche sowie nachbarschaftliche Projekte in der Altstadt zur Verfügung stellt.

„Umso größer ist nun die Freude bei Theresa Horstkötter vom Förderverein des Marien-Kindergartens und bei der Einrichtungsleiterin der Kita, Dorothee Marx, dass auch die Jury des Altstadtfonds von der Idee begeistert war und die Mittel für zwei faltbare Bollerwagen bewilligte“, heißt es in einer Pressenotiz der Stadt.

Diese sollen nun zukünftig bei Ausflügen in der Altstadt und zu Spielplätzen sowie zum Transport von Einkäufen vom Wochenmarkt eingesetzt werden.

Einsatz bei Ausflügen und für den Transport von Einkäufen

„Endlich können auch mit den kleinsten Kitakindern längere Ausflüge zu den Spielplätzen in der Warendorfer Altstadt gemacht und ausreichend Verpflegung sowie Wickelutensilien mitgenommen werden“, freut sich Theresa Horstkötter. Und wenn die kleinen Beine mal müde sind, kann schnell ein Sitzplatz hergerichtet werden.

„Aus unserem normalen Budget sind solche Sonderanschaffungen leider nicht zu realisieren, daher freuen wir uns umso mehr, dass die Jury den Antrag unseres Fördervereins positiv beschieden hat und wir nun einen größeren Aktionsradius für die Kinder schaffen können“, so Dorothee Marx. Sie richtet im Namen der Kita ihren Dank nochmals an die Altstadtfondsjury, die die Anschaffung möglich gemacht hatte.

Demnächst können die Ausflüge der Kleinsten also noch mehr Abwechslung bieten.