Boostern im Boxclub

Warendorf

Boxsportler üben einen intensiven Kontaktsport in geschlossenen Räumen aus. Von der Corona-Pandemie sind sie daher in einem besonderen Maße betroffen. Gegen Covid 19 geimpft sind die Boxerinnen und Boxer im Boxclub Warendorf alle. Samstag hatte der Boxclub die Sporthalle an der Kleinen Straße unter medizinischer Leitung des Ringarztes zu einem Pop-Up-Impfzentrum für die Allgemeinheit umfunktioniert.

Von Andreas Engbert