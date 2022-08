Bouleanlage nimmt Gestalt an

Die Boulespieler des Partnerschaftskomitees Freckenhorst – Pavilly waren fleißig. Ihre neue Spielanlage im Sportpark Feidiek nimmt Gestalt an. Bei den Arbeiten gab es eine positive Überraschung.

Die Odyssee nach der Suche eines neuen Trainings- und Spielplatzes für die Bouleabteilung des Partnerschaftskomitees Freckenhorst – Pavilly hat ein Ende gefunden. Nachdem in den vergangenen Jahren die Plätze ausgangs der Everswinkeler Straße und danach auf dem Gelände des Hauptschul-Sportplatzes in viel Eigenleistung wettkampfgerecht von der Abteilung hergerichtet worden waren, mussten die Boulespieler zum Jahresbeginn dem Neubau einer Sporthalle weichen.

Mit Hilfe der Stadt Warendorf und in Abstimmung mit dem TuS Freckenhorst wurde ein Bereich auf dem Feidiek hinter dem nördlichen Tor des Rasenplatzes gefunden, wo 16 Spielfelder entstehen sollten. Bei vielen Fußballfreunden machte sich Skepsis breit und auch einige Boulespieler konnten sich die Umsetzung kaum vorstellen. Doch die Skeptiker sind inzwischen eines besseren belehrt worden. Nachdem strittige Fragen im Vorfeld geklärt worden waren, wie beispielsweise die spätere Nutzung der Toilettenanlage, die Kostenbeteiligung an Elektro und Wasser sowie Zugangsberechtigungen, gingen die Boulespieler mit Unterstützung der heimischen Firma Nüssing an die Arbeit.

20 statt nur 16 Spielfelder

Da musste zunächst einmal mit dem Bagger die benötigte Fläche von der Grasnarbe und viel Strauchwerk befreit werden. Dann trugen sie die erste Schotterschicht auf und die zukünftige Spielfläche nahm Gestalt an – mit einem erfreulichen Nebeneffekt: statt der geplanten 16 Spielfelder wurden es 20.

Ab diesem Zeitpunkt waren etliche Boulespieler fast täglich mit Eigenleistungen auf dem Gelände. Kabelgräben für die spätere Flutlichtanlage wurden gezogen, Randsteine gesetzt, die Lichtmasten einbetoniert und mit Leuchten bestückt. Dabei kam das Wetter den unermüdlichen Spielern und Spielerinnen entgegen, so dass jetzt mit der Pflasterung einer kleinen Terrasse begonnen werden kann.

Auch wenn die letzte Beschichtung noch fehlt, kann schon trainiert werden. Der harte Kern der unermüdlichen Helfer setzt sich aber noch nicht zur Ruhe. Stationäre Spielfeldumrandungen sind geplant, ferner Sitzgelegenheiten und eine Holzhütte, um eine Unterstellmöglichkeit zu haben und auch einen Spieltag gemütlich ausklingen lassen zu können.

Bereicherung für den Sportpark

Schon jetzt ist erkennbar, dass die Boule-Spielanlage eine Bereicherung für den Sportpark Feidiek ist und sich nahtlos einfügt, heißt es in der Pressemitteilung der Bouleabteilung.