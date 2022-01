Brand in Wohngebiet: Großeinsatz der Feuerwehr in Warendorf

Die Feuerwehr in Warendorf ist aktuell im Großeinsatz. In einem dicht besiedelten Wohngebiet brennt es. Die Löscharbeiten laufen.

Aktuell brennt es in der Jahnstraße in Warendorf.

Gegen 11.30 Uhr musste die Feuerwehr am Dienstag in Warendorf zu einem Brand in einem Wohngebiet ausrücken. Die Flammen schlugen aus einem Gartenhaus an der Jahnstraße und waren auch noch kilometerweit zu sehen.

Das Feuer schlug auf das Dach eines Wohnhauses über. "Wir mussten das Feuer von allen Seiten angreifen", sagt Einsatzleiter Christian Erpenbeck. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. "Wir haben richtig Glück gehabt. Es war eine Frage von Minuten", sagt Erpenbeck und fügt an: "Wir konnten das vollständige Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Anscheinend sind nur die Gartenhütte komplett und kleine Teile des Gebäudes zu Schaden gekommen."

Die Bewohner des Wohnhauses konnten sich rechtzeitig retten. Personen sind laut Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden gekommen.

Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde an. "Das wird auch noch einige Zeit brauchen", so Erpenbeck. Aktuell sind einige Straßen im Wohngebiet nähe des Friedhofes für den Autoverkehr gesperrt. An der Jahnstraße, am Diekamp, an der Overbergstraße und am Gresshoff gibt es derzeit kein Durchkommen.

Die Feuerwehr ist mit den Löschzügen eins und zwei, sowie dem Löschzug aus Freckenhorst im Einsatz. Zehn Feuerwehrwagen inklusive Hubsteiger und 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Ort des Geschehens.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei dauern an.