„Braunes Gefindel“ in Szene gesetzt

Blätter – für manch einen sind nur lästiges Laub, das im Herbst eingesammelt werden muss, für andere aber sind sie Symbol für Leben und Frische und sind Inspiration zugleich. Für Martin Gehrigk sind sie auf jeden Fall Inspiration und noch viel mehr. Und das „Viel Mehr“ zeigt er in seiner Ausstellung „Braunes Gefindel“ in dem Atelier Spitthöver.

Bäume üben auf Menschen eine große Faszination aus. Im Frühling ist die Freude über die zahlreichen hellgrünen Knospen an den Bäumen groß, weil sie das Ende der Winterzeit ankündigen. Und im Herbst, wenn das Laub von den Bäumen gefallen ist, liebt es manch einer, mit den Füßen darin zu rascheln.

Aber sonst? Wer interessiert sich schon im Herbst für die braunen „krümpeligen Dinger“, die auf dem Boden liegen und vor sich hin rotten? Es gibt da jemanden: Musiker, Autor, Fotograf und Blogger Martin Gehrigk aus Haltern am See tut es. Und er besitzt sogar den Schneid, sie zu fotografieren und auszustellen.

Vom heutigen 2. Juli bis zum 10. August (Mittwoch) zeigt Martin Gehrigk sein „Braunes Gefindel“ im Atelier Spitthöver an der Königstraße 10 in Warendorf.

Zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung um 14 Uhr dürfen sich die Besucher überraschen lassen, welch ästhetische Wirkung so ein „Braunes Gefindel“ haben kann. Theatermacherin Beate Trautner wird sich dem „Gefindel“ und seinem Urheber Gehrigk auf kabarettistisch-freche Weise nähern. Was hat es mit der Farbe Braun eigentlich auf sich und ist da nicht ein Buchstabe falsch im „Gefindel?“ Für die musikalische Untermalung der Eröffnung sorgt Martin Gehrigk mit einigen seiner selbst geschriebenen und komponierten Songs selbst.

Songs und Texte in der Ausstellung

Unter dem Titel „Zwei plus zwei um vier = Extraportion Kunst“ wird Gehrigk an den folgenden Sonntagen inmitten seiner Ausstellung jeweils um 16 Uhr zwei seiner Songs und zwei seiner Texte aus seinem Blog präsentieren. Im Moment gilt seine Leidenschaft der Fotografie, genauer gesagt: dem Fotografieren von verwelkten Blättern (meistens). Sein „Braunes Gefindel“, wie Martin Gehrigk es nennt. Zuerst war auch er einfach nur der Herbstromantik verfallen und sammelte bei einem Spaziergang einige der verwelkten Blätter vom Boden auf. Zurück zu Hause, hat er sie auf einer Mauer drapiert und Bilder davon gemacht. Das Ergebnis war zuerst nicht zufriedenstellend und fand auch bei seiner Familie eher wenig Beachtung. „Ich werde es euch noch zeigen“, dachte er damals. Dann fing er an, mit den Blättern zu spielen. „Aus der Spielerei ist dann die Faszination geworden“, erklärt Gehrigk dazu und meint: „Jedes Blatt ist ein Individuum, das sich auf individuelle Weise verändert“.

Jedes Blatt welkt auf seine eigene Art.

Gehrigk hat bei seinen Versuchen schnell gemerkt, dass sich jedes der Blätter auf seine eigene Art beim Welken zusammen zieht. „Man kann es nicht beeinflussen“, weiß er nun. Dieser Prozess begegnet ihm oft in seinem kreativen Schaffen und bezeichnet einen Punkt, an dem es nicht weiter geht. „Dann muss man es liegen lassen und sich neue Wege überlegen“, erklärt er. „Oder abwarten, bis was passiert.“

In seinen großformatigen Fotografien werden die verwelkten Blätter eindeutig zu neuem Leben erweckt. Sie scheinen in der Luft zu schweben. Untergründe und Hintergründe verwischen und das einzelne Blatt ist in seiner ganzen vergänglichen Schönheit und Individualität in den Fokus gesetzt.

Gehrigks Fotografien sind eine farbgewaltige Hommage an jedes einzelne Blatt.

Aber auch die Auseinandersetzung mit Leben und Tod und der Vergänglichkeit mischt sich beim Betrachten unweigerlich mit ein.

Martin Gehrigks „Braunes Gefindel“ ist vom 2. Juli bis zum 10. August jeweils samstags von 11 bis 17 Uhr und mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr im Atelier Spitthöver ausgestellt.