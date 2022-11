Brief an den Bischof

Warendorf

„Viele Teilnehmende fühlen sich seit längerem durch die Missbrauchthematik schwer belastet und werden in ihrem ehrenamtlichen Engagement wegen ihrer Kirchenbindung scharf attackiert“, heißt es in einem Brief, den Jutta Blienert und Ariane Nießwandt als Vorsitzende des Pfarreirates und Kreisdechant Pfarrer Peter Lenfers im Namen des Pastoralteams unterschrieben und Anfang November an den Münsteraner Bischof Dr. Felix Genn geschickt haben. Der Brief gibt ein Stimmungsbild der katholischen Basis in Warendorf wieder, eine kritische Nachbetrachtung des offenen Gesprächs mit Gläubigen über die Missbrauchsfälle im Bistum.

-ed-