Brinkhausgelände im Fokus

Bereits im Jahr 2013 wurden in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Ziele für die weitere Entwicklung der Altstadt Warendorfs erarbeitet. Der historische Stadtkern wurde zuletzt im Rahmen der Altstadtsanierung der 80er Jahre an veränderte Erfordernisse angepasst, heißt es in der Verwaltungsvorlage zum Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag. Das Stadtentwicklungskonzept wird regelmäßig angepasst, um auf neue Entwicklungen flexibel reagieren zu können.

Im Jahr 2021 wurde mit dem Aufruf für das Städtebauförderungsprogramm 2022 den Städten die Möglichkeit eröffnet, für die Umnutzung von dauerhaft leerstehenden Ladenlokalen Fördermittel zu beantragen. Die erforderlichen Maßnahmen wurden in der zweiten Fortschreibung in das laufende Stadtentwicklungskonzept aufgenommen.

Da sich die Rahmenbedingungen erneut verändert haben, soll es in diesem Jahr eine erneute Fortschreibung des ISEK geben, um die 2021 beschlossene „Warendorfer Position“ und den Erwerb des Brinkhaus-Geländes zu berücksichtigen. Ziel ist es, Fördermittel sowohl für den Erwerb und die Freilegungskosten als auch für die Umsetzung öffentlicher Freiflächen und Wegeverbindungen zu generieren.

Aber auch die Bezirksregierung Münster mahnt eine Überarbeitung des ISEK an, da der Abschluss bis zum Jahr 2026 erfolgt sein muss, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Während das bestehende ISEK eine Vielzahl an noch nicht umgesetzten Maßnahmen enthält, fehlen zugleich noch wichtige Projekte im Zusammenhang mit dem Brinkhausgelände, so dass es insgesamt einer Überarbeitung und neuen Schwerpunktsetzung bedarf. Voraussetzung für die Beantragung von Städtebaufördermitteln ist jedoch die Aufnahme der Maßnahmen in das laufende Stadtentwicklungskonzept und die Beantragung der entsprechenden Fördermittel beim Fördergeber. Darum wurde mit der Bezirksregierung Anfang 2022 vereinbart, dass der Rat ein Konzept beschließt, das bis zum 30. September 2022 vorgelegt wird, um die entsprechenden Fördermittel beantragen zu können. Dabei dürfen aber die Gesamtkosten nicht erheblich ausgeweitet werden.

Das Büro Planungsgruppe Stadtbüro aus Dortmund hat sich mit der Ausarbeitung dieser umfangreichen Fortschreibung beschäftigt und wird diese am Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss in einem ersten Entwurf vorstellen. Dabei ging es nicht nur darum, neue Maßnahmen zu ergänzen, sondern auch geplante Maßnahmen zu streichen.

Das Planungsbüro hat eine Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen und rückt dabei vor allem das Brinkhausgelände, den Lückenschluss Promenadenring/Eingänge Altstadt sowie die zentralen Lauflagen in der Altstadt sowie in der Fußgängerzone in den Fokus. Der neue Entwurf soll Mitte Mai mit dem Ministerium und der Bezirksregierung besprochen werden. Für Juni bis August ist die Fortschreibung in Rückkopplung mit den Fachämtern sowie eine Öffentlichkeitsbeteiligung geplant. Der politische Beschluss soll im September erfolgen, so dass die Einreichung der dritten Fortschreibung bis zum 30. September erfolgen kann.