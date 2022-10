Brücken bauen mit Kaffee und Kuchen

In diesem Jahr sind „die Brückenbauer“ auch wieder mit einem Kaffee- und Kuchenangebot beim Fettmarkt in Warendorf dabei – im Pfarrheim an der Laurentiuskirche soll es dann so richtig gemütlich zugehen. Der Erlös kommt den Vorhaben des Vereines zu Gute, der seit der Gründung im Jahr 2012 Bildungsprojekte in Deutschland und Indien unterstützt.

Am verkaufsoffenen Fettmarktsonntag (16. Oktober) bietet der gemeinnützige Verein „Die Brückenbauer“ zum dritten Mal einen Kaffee- und Kuchenverkauf im Pfarrheim an der Laurentiuskirche, Kirchstraße 16, an. „Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Pandemie freuen wir uns, wieder einen Programmpunkt zum Fettmarktsonntag beizusteuern“, so der Vorstand des Vereines.

Zu fairen Preisen sind alle Interessierten willkommen, bei den „Brückenbauern“ in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr auf ein Heißgetränk und ein selbst gebackenes Stück Kuchen/Torte in gemütlicher Atmosphäre einzukehren. Dank vieler Kuchenspender erwartet alle Besucher wieder eine reichhaltige Auswahl.

Der Erlös kommt den Vorhaben des Vereines zu Gute, der seit der Gründung im Jahr 2012 Bildungsprojekte in Deutschland und Indien unterstützt. Dazu gehören auch Patenschaften für Schulen in Indien. Daneben finanzieren die „Brückenbauer“ auch noch Gesundheitsprojekte auf dem Subkontinent. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Vereines zu informieren. „Die Brückenbauer“ wollen eine Brücke zwischen Indien und Deutschland bauen, indem sie Spenden sammeln, wovon 90 Prozent nach Süd-Indien gehen, zehn Prozent in Warendorf und Umgebung verbleiben. Hierbei unterstützen sie verschiedene Bildungseinrichtungen. Durch den direkten Kontakt zu den Vinzentiner-Pater in Indien, können „die Brückenbauer“ garantieren, dass die Spenden dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Vorsitzender der „Brückenbauer“ ist Frank Hankemann.