Bücher nachhaltig nutzen

Marlene, Friede und Caitlynn überreichen eine Spende an Sylivia Oertker für die Unterstützung der AKP an die Ukrainehilfe.

Gut besucht war der traditionelle Büchersonntag der Aktion Kleiner Prinz am 21. März, an dem auch die Abteilungen Osterdeko und Spiele beteiligt waren. „Das ist mittlerweile ein Teil unserer Tradition, dass andere Sparten sich mit einbringen“, so Bücherteammitglied Elvira Satschepilo. „Das macht die Halle schön bunt. Und Ostern steht ja vor der Tür. Da kann man durchaus noch den ein oder anderen Farbtupfer in Haus oder Garten gebrauchen. Und was man dann nach Ostern aussortiert, nehmen wir gerne wieder als Sachspende an“, ergänzt Maria Kirsch, „das ist doch sehr nachhaltig.“

Etwa alle drei Monate findet der Büchersonntag statt. „Dann haben wir erfahrungsgemäß wieder so viele aktuelle Neuzugänge angenommen, sortiert und in die Regale eingestellt, dass unsere Kunden eine gute Auswahl haben“, erklärt Teammitglied Joachim Dick. „Viele kommen regelmäßig zu jedem Büchersonntag, nehmen ganze Stapel gegen oft großzügige Spende mit, lesen fleißig und bringen die gelesenen Exemplare wieder zurück. Ich denke, diese Möglichkeit zum nachhaltigen Umgang mit den Büchern motiviert viele Leserinnen und Leser, es erst einmal bei uns zu versuchen.“

Bücher und Spielzeug ziehen bei der AKP Aktion immer viele Besucher an. Foto: AKP

Für diese Annahme spricht, dass viele Bücherfreunde mit langen Listen kommen und gründlich suchen. „Das bietet sich an“, so eine Leserin, „denn die Bücher sind übersichtlich nach Sparten sortiert und alphabetisch eingeordnet. Da muss man nicht lange suchen.“

Büchersonntag fand starken Anklang.

Sichtlich erfreut war Sylvia Oertker, die Vorsitzende der Kinderhilfsorganisation, vom Anklang, den der Büchersonntag wieder einmal gefunden hatte. Zudem konnte sie die Spende einer Kindergruppe entgegennehmen. Die Freundinnen hatten, als sie vom Leid der Flüchtlinge aus der Ukraine gehört hatten, spontan ihr eigenes Spielzeug auf ihrer Wohnstraße zum Verkauf angeboten und die schöne Summe von 429 Euro eingenommen. Dieses Geld sowie die Einnahmen des Büchersonntags fließen in die Ukraine-Hilfe der Aktion Kleiner Prinz. „Diese Woche noch geht ein Transport mit Medikamenten nach Lwiw zu einem Kinderkrankenhaus“, erklärt Sylvia Oertker. „Wir hoffen so sehr, dass beide Transporte durchkommen.“

Der nächste Büchersonntag wird voraussichtlich am 26. Juni stattfinden.