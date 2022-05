Bücher, Werkzeug und 3-D-Drucker

Bücher gibt‘s auch – klar. Aber in der Stadtbücherei Warendorf ist weit mehr zu finden. Davon konnten sich Neugierige am Schnuppertag überzeugen.

Eine Bücherei bietet Bücher – das ist nicht überraschend. Vogelhäuschen und Büchereibesucher im Miniaturformat beweisen jedoch: in der Stadtbücherei Warendorf geht weit mehr. „Einen solchen Raum erwartet man in einer Bücherei nicht“, zeigt Ellen Gispert durch den Kreativraum, der zur Bücherei gehört. Als Mitglied des Fördervereins der Bücherei war sie am Samstag aktiv, als Bücherei und Verein beim Schnuppertag zeigten, was in der Bücherei alles möglich ist: „Das ist ein Haus mit Lebensqualität“, sagt sie und betont, dass jeder willkommen ist, sich mit Ideen, Angeboten und auch einzelnen Veranstaltungen einzubringen.

Im Kreativraum wurde handfest gewerkelt. Mit Schleifpapier und Akkuschrauber durften Kinder unter Anleitung ihr eigenes Vogelhäuschen bauen – natürlich mit „Marderschutz“ vor ungebetenen Gästen. Und damit die Bewohner der kleinen Holzhäuser sich auch rundum wohl fühlen können, durften diese künstlerisch gestaltet werden.

Ein regelmäßiges Angebot des Fördervereins ist die Reparaturwerkstatt, die immer am ersten Samstag im Monat ihre Türen öffnet. Neben Werkzeug und Beratung steht den Nutzern sogar ein 3-D-Drucker zur Verfügung, mit dem kleinere Ersatzteile gedruckt werden können.

„Letztens haben wir einen abgebrochenen Verschluss von einem Mixer programmiert und gedruckt“, berichten Robert Bäumer und Kuno Heller, dass die Küchenmaschine so vor der Verschrottung bewahrt werden konnte. Am Samstag hatten sie eine spannende Konstruktion aufgebaut: mit Hilfe einer Spielekonsolen-Kamera wurden die Besucher fotografiert und durften später die frisch gedruckte Büste von sich selbst mitnehmen.