Bereits zum 35. Mal präsentiert die Buchhandlung Ebbeke in Warendorf eine Auswahl der Neuerscheinung der Frankfurter Buchmesse. André Auer wird die „Top Ten“ wieder präsentieren und dabei für gute Unterhaltung der Gäste sorgen.

Es gibt sie endlich wieder nach der Coronazwangspause – die Buchvorstellung „Top Ten“ der Buchhandlung W. Ebbeke in Warendorf.

„Die wichtigste Buchmesse der Welt, die Frankfurter Buchmesse ist im Oktober zu Ende gegangen. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wurde verliehen und viele Autoren waren wieder live auf der Messe und in den Talkrunden hautnah zu erleben“, so berichtet die Buchhandlung Ebbeke in einer Pressenotiz zum Hintergrund. Zahlreiche Neuerscheinungen des Herbstes wurden vorgestellt. Genau deshalb soll die „Top Ten“-Buchvorstellung informativ und unterhaltsam einen Überblick geben.

Von einer guten Tradition könne man bei dieser Veranstaltung der Buchhandlung W. Ebbeke schon reden, heißt es in der Pressenotiz. Denn am Montag (7. November) um 19.30 Uhr heißt es bei Ebbeke bereits zum 35. Male Bühne frei für die „Top Ten“. Die Palette der Titel wird wieder breitgefächert sein. Die leichte Unterhaltung ist dabei ebenso vertreten wie der Krimi, der Gesellschaftsroman oder die Literatur.

Auf nachfolgende Highlights unter den Neuerscheinungen dürfen sich die Besucher freuen:

Schuld verjährt nicht – Erinnerung stirbt nicht – Familie vergisst nicht und eine Polizistin, die in ihren Heimatort zurückkehrt…

eine fliehende Mutter, ein schweigender Sohn und eine Enkelin, die ihre Wurzeln sucht…

eine einzigartige Geschichte über wahre Freundschaft, Vertrauen und die wilde Schönheit einer der unwirklichsten Gegenden dieser Welt…

die Familie Casadio vor dem Hintergrund epochaler Ereignisse, beginnend im 19. Jahrhundert im Norden Italiens…

die wahre, erfundene Geschichte von dem Sohn, den der Herzog von Orleans mit der Köchin Marianne Banzori zeugte…

das normale Leben mit seinen kleinen Dramen, die große Wirkung haben, von verletzten Gefühlen, versteckten Lügen und unerfüllten Sehnsüchten…

eine Tochter kämpft, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen, um ihn so vor dem Tod zu bewahren…

dem Gesang der Vögel lauschen und barfuß durch das taunasse Gras laufen auf einer Elbinsel im Marschland…

eine Seelenverwandtschaft zweier bislang Unbekannter und eine Begegnung, die das ganze Leben verändern kann…

von drei Frauen, ihrem Verrat, ihren Triumphen und vor allem von ihrer unvergesslichen Freundschaft…

Eine besondere Note erhält die Buchvorstellung durch André Auer. Aus den ausgewählten Romanen wird er markante Passagen vortragen. Die gewohnte Pause nach dem sechsten Titel wird auch nicht fehlen, ebenso wie die Weinempfehlungen aus dem Haus „Hotel Im Engel“, die gereicht werden.

Der Eintritt pro Person beträgt neun Euro; weitere Informationen und Vorverkauf persönlich und telefonisch unter

0 25 81/9 32 60, per Fax unter 0 25 81/93 26 20), per E-Mail unter: info@ebbeke.de oder im Internet unter: www.ebbeke.de