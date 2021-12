Bundeschampionate bleiben in Warendorf

Am Donnerstag kam die gute Nachrichten aus dem FN-Präsidium: Die Zukunft der Bundeschampionate in Warendorf ist für die nächsten drei Jahre gesichert.

Die Zukunft der Bundeschampionate in Warendorf ist für die nächsten drei Jahre gesichert. Nach Gesprächen mit den Zuchtverbänden, Stadt und Kreis Warendorf sowie weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Bundeschampionate stimmte das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zu, dass der Verband die Veranstaltung weiter ausrichtet.

Das sah im Oktober noch anders aus: Gerüchte, dass Deutschlands bedeutendste Zuchtveranstaltung bereits im nächsten Jahr an zwei Veranstaltungsorten – in Riesenbeck (Ludger Beerbaum) und Hagen (Hof Kasselmann) – stattfinden könnte, hielten sich hartnäckig. Ein Paukenschlag, der sowohl in der heimischen Wirtschaft als auch im Bürgermeisterbüro kräftig nachhallte. Bürgermeister Peter Horstmann sicherte der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sofort seine Unterstützung zu, lud zu einer Sondersitzung ins Historische Rathaus ein, um Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung, eines Sponsorings auszuloten. Daran nahmen Vertreter der Wirtschaft, die Fraktionsspitzen sowie FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach teil.

Am Donnerstag nun die gute Nachrichten aus dem FN-Präsidium: „Die gemachten Zusagen bieten uns die Perspektive, mittelfristig eine schwarze Null zu schreiben. Wir sind daher bereit, das finanzielle Risiko einzugehen, das mit der Ausrichtung der Bundeschampionate verbunden ist“, sagte FN-Präsident Hans-Joachim Erbel. „Diese Planungssicherheit erlaubt uns als Verband nicht nur die Veranstaltung auszurichten, sondern auch die notwendigen konzeptionellen Anpassungen vorzunehmen, um die Bundeschampionate zeitgemäß und attraktiv zu gestalten.“

Diese konzeptionellen Veränderungen sollen bereits in den kommenden Wochen erfolgen, denn die Zeit drängt. Die nächsten Bundeschampionate finden wie vor der Pandemie immer am ersten Septemberwochenende statt. Für 2022 können sich Pferdezüchter, Pferdebesitzer, Reiter und Besucher daher schon einmal den Termin 31. August bis 4. September im Kalender vormerken. Und: Der Kartenvorverkauf startet noch vor Weihnachten.

In ersten Reaktionen zeigten sich auf „WN“-Nachfrage sowohl Bürgermeister Peter Horstmann als auch der Haupt-Geschäftsführer des Vereins „Wirtschaft für Warendorf“ (Wiwa), Heiner Kamp, zuversichtlich, dass mit der Entscheidung des FN-Präsidiums die Zukunft dieser für die Stadt Warendorf und ihre Wirtschaft, insbesondere für Tourismus, Gastgewerbe und Einzelhandel, sehr wichtigen Großveranstaltung auf absehbare Zeit gesichert ist.

Konzeptionelle Anpassung

Horstmann: „Ich bin sehr froh über die Entscheidung des Präsidiums, wie auch über den Verlauf der sehr konstruktiven und partnerschaftlichen Gespräche. Warendorf und die Bundeschampionate gehören zusammen – darin sind wir uns alle einig! Der nun eingeschlagene Weg bietet die Chance, diese für unsere Stadt so wichtige Veranstaltung in eine vielversprechende Zukunft zu führen.“

Und Heiner Kamp: „Ich wünsche mir, dass wir Warendorfer, wie in so vielen anderen Dingen auch, hier ein echtes „Wir-Gefühl“ entwickeln nach dem Motto: „Das sind unsere Bundeschampionate. Hier engagieren wir uns!“

Termin 2022 steht – Kartenvorverkauf vor Weihnachten

Die Bundeschampionate finden seit 1994 in Warendorf statt. Alljährlich locken sie über 500 Teilnehmer mit rund 900 Pferden und Ponys und bis zur Pandemie über 35 000 Zuschauern in die Emsstadt. In jüngster Zeit stellten finanzielle Defizite die Zukunft der Veranstaltung jedoch in Frage.