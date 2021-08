Bundeschampionate: Olympiasiegerin und Turnierleiter im Interview

Perfektes Wetter, endlich wieder Zuschauer und eine frisch gebackene Olympiasiegerin am Start - die Bundeschampionate in Warendorf sind in vollem Gang. Ein Video-Rundgang über das Gelände und ein Gespräch mit der Goldmedaillengewinnerin von Tokio, Julia Krajewski.

Vor rund zwei Wochen feierte Julia Krajewski den größten Erfolg ihrer Karriere. Bei den olympischen Spielen in Tokio gewann sie im Einzel der Vielseitigkeit als erste Reiterin überhaupt die Goldmedaille. Jetzt ist sie zurück in ihrer Heimat und nimmt an den Bundeschampionaten in Warendorf teil, wo sie am Donnerstag direkt wieder einen Sieg einfuhr. Dieses Mal mit Pferd ChinTonic.