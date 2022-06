Bundeswehr - live, bunt und zum Anfassen

Warendorf

Bürgermeister Peter Horstmann sprach von einem „historischem Ereignis“ in Warendorf. Rund 15 000 Besucher hatte der Tag der Bundeswehr, der mit den Deutschen Reservistenmeisterschaften ausgerichtet wurde angezogen. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht war vor Ort. Und sie erläuterte, dass der Bund nicht nur 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren wird, sondern sie kündigte auch Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro in die Sportschule der Bundeswehr an.

Von Stephan Ohlmeier