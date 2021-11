Bunte Stelen für den Garten

Die Mitglieder des „AtelierMal 10“ schufen im vergangenen Jahr vielfältige neue Kunstwerke, die sie nun gerne an einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentieren würden. „Das ist aufgrund der aktuellen Coronasituation in der gewohnten Form leider nicht möglich“, so teilen die Ateliermitglieder in einer Pressenotiz mit.

Dennoch möchte die Ateliergemeinschaft ihre für diesen Anlass angefertigten Holzstelen mit Motiven von weihnachtlich, neutral bis witzig interessierten Kunstliebhabern anbieten. Diese Stelen – allesamt Unikate - eignen sich als dekorative Hingucker für Haus und Garten. Und sie sind somit für den einen oder anderen auch ein kreatives Weihnachtsgeschenk.

Ein dekorativer Hingucker

Unter den Coronabedingungen G2, Abstand und Maske können die Stelen am Samstag (4. Dezember) von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag (5. Dezember) von 11 bis 17 Uhr vor den Türen des Ateliers an der Bahnhofstraße 34 in Warendorf käuflich erworben werden. Ein Rundgang durchs Atelier wird eventuell begrenzt möglich sein. Darüber hinaus sind die Stelen im Atelier-Schaufenster unter den dort angegebenen Telefonnummern auch an anderen Tagen zu erhalten. Die 13 Malerinnen und Maler freuen sich auf interessierte Besucher.