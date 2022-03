Bürger bieten Stadt Wohnraum für Flüchtlinge an

Noch bevor klar ist, was Bund und Land an weiteren konkreten Regelungen zur Betreuung ukrainischer Kriegsflüchtlinge treffen, bieten Warendorfer der Stadtverwaltung aus eigener Initiative schon freie Zimmer oder Wohnungen an. „Wir nehmen das sehr dankbar an“, sagt Stadtsprecher David Graubner nach einer Woche Kriegsdauer. Für alle, die weiterhin Wohnraum zur Verfügung stellen möchten: Das geht direkt an die Leiterin des Fachbereichs Soziales unter der Mailadresse iris.blume@warendorf.de.

Wohnraumangebote an iris.blume@warendorf.de

Das ist das Konkrete unter wenig Konkretem, was die Stadt momentan tun und sagen kann. Aktuell gilt die herkömmliche Routine, dass sich Menschen aus der Ukraine mit einem biometrischen Pass und einem Touristenvisum ohnehin drei Monate ohne weitere Maßnahmen in Deutschland aufhalten dürfen. „Wir setzen uns heute noch einmal zusammen um genau zu schauen, was an Unterbringungsmöglichkeiten wir mobilisieren können“, so David Graubner auf WN-Anfrage, „es wird jeder Stein hochgehoben, um möglicherweise auch in größerem Maßstab reagieren zu können.“ Es gelte zurzeit, sich ein möglichst genaues Bild zu verschaffen, um bestmöglich vorbereitet zu sein, sobald feststeht, was zu tun sein wird: „Meldungen für freie Zimmer oder gar Wohnungen nehmen wir weiter sehr gerne an, zumal uns das sicher noch weiter beschäftigen wird.“

Bis vor einer Woche beschäftigten sich Verwaltung und Fachausschuss noch mit der Wohnsituation für aus den bisher relevanten Ländern geflüchtete Menschen. Da hatte es zuletzt geheißen, dass mit wieder steigenden Zahlen von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und anderen Regionen der Welt gerechnet werde. Das Regierungspräsidium Arnsberg hatte angekündigt, dass es mit mehr Menschen rechne und auch Warendorf weitere Migranten unterbringen müsse.

Aktuell stimmen sich die Behörden auf allen Ebenen ab, ist auch der Städte- und Gemeindebund aktiv.