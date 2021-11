Bürger haben das Wort

Die Bürgerinnen und Bürger können Einsicht nehmen in die Planungsunterlagen für die Standortverlagerung des Reit- und Fahrvereins Warendorf. Ebenso weist die Stadt auf einen Informationstermin dazu am 8. Dezember (Mittwoch) hin.

Die Beteiligung startet frühzeitig – es geht um das Planverfahren im Zusammenhang mit der Standortverlagerung des Reit- und Fahrvereins Warendorf. Die Stadt weist in einer Pressenotiz auf die Auslegung der Planungsunterlagen für die Öffentlichkeit hin.

Zum Hintergrund: In der Bauerschaft Gröblingen, westlich der B 475, soll dem Reit- und Fahrverein Warendorf die Ansiedlung eines neuen Standortes bauplanungsrechtlich ermöglicht werden. Dazu sollen auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen Sondergebiete für Pferdehaltung und Pferdesport sowie private Grünflächen für Weidenutzung festgesetzt werden. Vorhandene Grünstrukturen sollen gesichert und durch Anpflanzungen ergänzt werden.

Hierzu werden im Parallelverfahren der Bebauungsplan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ sowie die gleichnamige 30. Änderung des Flächennutzungsplanes 2010 aufgestellt.

Planungsrecht am bisherigen Standort aufheben

Im gleichen Zuge ist das Planungsrecht am bisherigen Standort aufzuheben, so dass die Flächen wieder dem planungsrechtlichen Außenbereich zufallen. Dies geschieht durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1.45 ‚Dackmarer Esch‘ sowie der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 2010. „Die Aufhebung der Planung am bisherigen Standort ist Voraussetzung für die Schaffung des Planungsrechts am künftigen Standort“, erläutert die Stadt. Anfang November hat der Stadtentwicklungsausschuss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Planungsunterlagen online einsehbar

Ebenso möchte die Stadt Warendorf darauf hinweisen, dass die Planunterlagen in der Zeit vom 22. November bis 3. Januar im Internet unter www.o-sp.de/warendorf; Stichwort: „Bebauungspläne im Verfahren“ eingesehen werden können. Dort kann eine Stellungnahme zur Planung abgegeben werden, ebenso geht dieses per E-Mail. Darüber hinaus werden die Planunterlagen bei der Stadtverwaltung Warendorf im Sachgebiet Bauordnung und Stadtplanung, Verwaltungsgebäude Freckenhorster Straße 43 (1. OG, Altes Lehrerseminar), in Warendorf zur Einsichtnahme, Erläuterung und Erörterung öffentlich ausliegen. In diesem Zeitrahmen können sich Bürger über die Planung informieren sowie Anregungen und Bedenken abgeben. Die öffentliche Auslegung erfolgt während der Öffnungszeiten (montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird empfohlen, für Besuche innerhalb und auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail an julia.lueckfeldt@warendorf.de oder telefonisch unter 0 25 81/54 16 12 einen Termin zu vereinbaren.

Eine Informationsveranstaltung wird am 8. Dezember (Mittwoch) um 18 Uhr in der Aula des Alten Lehrerseminares (zweites Obergeschoss), Freckenhorster Straße 43, stattfinden. Bei diesem Termin haben Interessierte Gelegenheit, sich zu der Planung zu äußern. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Coronaschutzregeln statt, um Anmeldung wird gebeten.