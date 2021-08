Bürgermeister sucht persönlichen Referenten

Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann sucht einen persönlichen Referenten. Bewerbungen, vorzugsweise online, sind noch bis Sonntag (24. Januar) möglich. Die Bewerberin oder der Bewerber sollte Erfahrung in der Kommunalverwaltung mitbringen oder ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Politik-, Verwaltungs-, Medien- oder Kommunikationswissenschaften aufweisen. Vorausgesetzt wird eine eigenständige, flexible und gewissenhafte Arbeitsweise sowie präzise und überzeugende Ausdrucksweise in Wort und Schrift. Erwartet wird zudem eine serviceorientierte und kommunaktive Art des Bewerbers. Die Stadtverwaltung weist in ihrer Stellenausschreibung weiter darauf hin, dass auch Dienst außerhalb der üblichen Zeiten, zum Beispiel in den Abendstunden oder am Wochenende stattfinden kann. Erfahrung bei der Betreuung von und im Umgang mit digitalen Medien und Social-Media sind von Vorteil.

Der Bürgermeister hat seit einem Amtsantritt im November vergangenen Jahres eine erste wichtige Personalentscheidung getroffen und erhofft sich dadurch eine Entlastung in seinem Amt:

Erstens: die persönliche Unterstützung des Bürgermeisters bei Prüfung und Bearbeitung besonderer Vorgänge, Recherche und Aufarbeitung von Information, Beratung des Bürgermeisters zu allen Vorgängen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Erstellung von Reden, Grußworten und Gratulationen.

Zweitens: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schnittstelle zwischen Verwaltung und Medien, Erstellung von Pressemitteilungen, Organisation und Durchführung von Presseterminen.

Drittens: Koordination der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes: Vor- und Nachbereitung, Schriftführung, Überprüfung der Umsetzung der Beschlüsse. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle (39 beziehungsweise 41 Stunden/Woche). Die Stelle ist dotiert mit einer Vergütung bis Tarifgruppe 11 im Öffentlichen Dienst (TVÖD-VKA) beziehungsweise eine Besoldung bis A12. Eine Besetzung in Teilzeit ist möglich, wenn grundsätzlich eine ganztägige Präsenz gewährleistet ist. Die Stelle der persönlichen Referentin im Büro des Bürgermeisters hatte bislang Lena Fröhlich bekleidet.