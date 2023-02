Bürgermeister tanzt mit den Möhnen

Was für ein Auftakt! Polonaise über den Marktplatz, Kölsche Karnevalslieder, klasse Bambinos, Hüpfer sowie Flöckchen, ein tanzender Bürgermeister und ein schunkelnder Prinz. Prinzenherz, was willst du mehr? Von Joachim Edler

Ein Auftakt so ganz im Sinne der Warendorfer Möhnen und Jecken: Polonaise über den Marktplatz, Kölsche Karnevalslieder, eine gut aufgelegte Hofsängerin, zwei witzige Moderatoren, klasse Bambinos, Hüpfer und Flöckchen sowie ein Prinz, dem seine Rolle wie auf den Leib geschneidert ist. Und ein Bürgermeister als Glücksbringer, als Schornsteinfeger verkleidet. Endlich wieder Straßenkarneval! Alle lachten, alle schauten, alle schunkelten, alle staunten.

Weiberfastnacht auf dem Markt: Bürgermeister Peter Horstmann wagt ein Tänzchen mit den Möhnen. Foto: Joachim Edler

Und wem das kalte Wetter zu schaffen machte, der brauchte sich nur beim Nachbarn einhaken und mitzuschunkeln. Nach dem diesjährigen Motto: „Warendorf feiert Karneval, bunte Stimmung überall“. In Warendorf startete der Straßenkarneval an Altweiber erstmals seit zwei Jahren ohne Corona-Einschränkungen. „Es ist befreiend. Jetzt muss man an nichts mehr denken. Karneval ist kein Maskenball. Man kann wieder feiern, so wie früher“, ruft eine Möhne bei der Eröffnung am Donnerstagabend auf dem Marktplatz und verschwindet anschließend in der Gastronomie, wo das jecke Treiben nach dem offiziellen Start weiterging. Die Stimmung war gut, die Menschen waren närrisch verkleidet. Und die Möhnen hatten mit Bürgermeister Peter Horstmann ein neues Opfer der Stadtverwaltung gefunden. Als Schornsteinfeger ging Horstmann auf die Bühne, tanzte und schunkelte.

Weiberfastnacht auf dem Markt: Tanzmariechen "Juli" bot Tanzsport vom Feinsten. Foto: Joachim Edler

Die Möhnenrede hielt in diesem Jahr die Gitti Bröggelhoff. Dabei ging sie traditionell auf die Themen ein, die Warendorf lokalpolitisch beschäftigt. Am Ende übernahm wieder Prinz Uwe II. (Amsbeck) „der Narrifant aus dem Kreideland“ das Kommando. Mit einer Stunde Verspätung – der närrische Terminkalender war außer Rand und Band – traf er auf dem Marktplatz ein. Das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Narren supergelaunt, was die Stimmung untereinander und das Programm an sich anging. Bambinos, Hüpfer, Flöckchen, Tanzmairiechen. Zugabe. Applaus, Abmarsch. Hofsängerin Linda Weissink heizte den Narren mit dem Prinzenlied ein. Prinzenherz, was willst du mehr. Warendorf, Helau! Das war schon mal eine Generalprobe für den Sturm aufs Rathaus am kommenden Sonntag. Dabei kann sich Prinz Uwe II. der Unterstützung seiner Untertanen sicher sein.

Super Stimmung auf dem Marktplatz, dafür sorgten auch die Bambinos. Foto: Joachim Edler