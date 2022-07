Bürgerprojekt „Meine Ems“

Wer hat sie nicht - die Erinnerungen rund um das Thema „Ems“ in Warendorf? Die sonntäglichen Spaziergänge an ihrem Uferwegen, wenn im Frühling die Blätter sprießen oder im Herbst das Lichtspiel im Wasser für das schönste Kopfkino sorgt. Vielleicht gab es an der Ems auch ein erstes Date? Oder dort wurde der erste dicke Fisch geangelt? Das Westpreußische Landesmuseum fordert jetzt auf, Geschichten und Fotomaterial rund um das Thema „Ems“ für eine Ausstellung einzureichen.

Die Ems ist nicht einfach nur ein Fluss. Die Ems bedeutet Identifikation mit der Heimat und weckt in vielen Bürgerinnen und Bürgern das Bedürfnis nach Natur und Ursprünglichkeit. Viele persönliche Erlebnisse sind mit ihr verbunden.

Eine offene Arbeitsgruppe lokaler Akteurinnen und Akteure wird in den nächsten Monaten im Westpreußischen Landesmuseum verschiedene Aktionen und Präsentationen rund um das Thema Ems erarbeiten. Diese werden im Spätherbst 2022 als Ausstellung „Meine Ems“ präsentiert. „Das Landesmuseum schließt mit dieser Ausstellung den Dreiklang eines Trios an Ausstellungen rund um das Thema Naturschutz in diesem Jahr“, heißt es dazu in einer Pressenotiz des Westpreußischen Landesmuseums. Was steckt hinter diesem Projekt?

Ein stadtbildprägender Fluss

Das Bürger-Projekt „Meine Ems“ thematisiert die Bedeutung und Geschichte des stadtbildprägenden Flusses. Die Akteure wenden sich deutlich an alle Bürgerinnen und Bürger: „Mit unserem gemeinschaftlichen Projekt ‚Meine Ems‘ möchten wir mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Erinnerungen ins Gespräch kommen: Welche Erfahrungen oder Erlebnisse verbinden Sie mit der Ems? Befinden sich in ihren Familienalben Bilder von Festen, Ausflügen oder besonderen Momenten, bei denen die Ems eine Rolle spielte und möchten Sie uns diese Bilder zukommen lassen und deren besondere Geschichte erzählen?“

Foto aus dem Jahre 1984 Foto: Privat

Das Westpreußische Landesmuseum lädt dazu ein, Erinnerungen und Geschichten zu teilen und diese auch für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Kontaktaufnahme gewünscht

Die Organisatorinnen und Organisatoren freuen sich schon jetzt über Kontaktaufnahme per E-Mail (volontariat@westpreussisches-landesmuseum.de), per Telefon unter der Nummer

0 25 81/9 27 77 22. Gerne kann auch direkt ein Kontakt aufgenommen werden in Verbindung mit einem Besuch im Museum, Klosterstraße 21, in Warendorf von dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr. Ansprechpartnerin für das Projekt „Meine Ems“ ist seitens des Westpreußischen Landesmuseums Katharina Kaup.