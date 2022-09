Der gemeinsame Austausch stand bei diesem Frühstück im Vordergrund – die Stadt hatte die ehrenamtlichen Engagierten in der Stadt zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Gesucht werden in Zukunft vor allem Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren.

Ob in der Fahrradwerkstatt, bei der Hausaufgabenhilfe, bei der Begleitung zu Behörden oder bei der Unterstützung in ganz alltäglichen Situationen – viele Bereiche der Integrationsarbeit in Warendorf leben vom Einsatz ehrenamtlicher Helfer. Für ihr Engagement dankte die Stadt Warendorf einigen von ihnen mit einem gemeinsamen Frühstück.

„Bürgerschaftliches Engagement stiftet Sinn, es hilft bei der Entwicklung persönlicher und beruflich relevanter Schlüsselkompetenzen, es macht Spaß und es hält unsere Gesellschaft zusammen“, eröffnete Bürgermeister Peter Horstmann die gesellige Runde mit einigen Dankesworten.

Rund 30 Engagierte unter anderem aus der Fahrradwerkstatt, der Initiative Münsterland, den Alt&Jung Chancenpatenschaften Milte und Hoetmar sowie zahlreichen Einzelengagierten sind der Einladung gefolgt.

„Neben dem gemeinsamen Frühstück war es vor allem der rege Erfahrungsaustausch mit den anderen Gruppen, der auf der Tagesordnung stand“, so zieht die Stadt in einer Pressenotiz Bilanz. Ob Schwierigkeiten bei der Nachwuchsfindung, bürokratische Hürden oder hilfreiche Tricks und Kniffe für den Alltag – gut gestärkt und mit vielen neuen Ideen gingen die Engagierten wieder nach Hause. „Gern möchten wir künftig einen regelmäßigen Austausch ermöglichen und das auch mit einem Dankeschön an die Engagierten verbinden. In Corona ist das leider viel zu kurz gekommen“, erklärte Manuela Lakemper, Mitarbeiterin für Integrations- und Flüchtlingsangelegenheiten bei der Stadt Warendorf.

„Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn wir weitere Interessierte finden, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren möchten.“ Bei Interesse rund um das Thema „Flüchtlingsarbeit“ wenden sich Interessierte bitte an Manuela Lakemper unter der Nummer

0 25 81/54 15 99 oder Vanessa Beer

0 25 81/54 15 11.