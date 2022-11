Bürgertreffen im kommenden Jahr geplant

Das letzte Oktoberwochenende stand für die Städtepartnerschaft Freckenhorst-Pavilly ganz im Zeichen eines Arbeitstreffens der beiden Komitees. Diese Treffen der Vorstände finden im Wechsel der beiden Städte statt und dienen in erster Linie der Vorbereitung des Bürgertreffens im Folgejahr. Dieses Mal hatten sich sechzehn Komiteemitglieder unter Leitung ihres Präsidenten Hervé Carpentier aus Pavilly auf den Weg nach Freckenhorst gemacht. Am Sonntag trafen sie sich im Gemeindehaus der evangelischen Paulusgemeinde und bereiteten das Programm für das Pfingstreffen 2023 in Freckenhorst vor. Neben dem Empfang im Rathaus, einer Besichtigung des neuen Sportzentrums Feidiek und einem gemeinsamen Essen stand vor allem ein Tagesausflug in den Vierjahrespark Oelde im Mittelpunkt. Außerdem brachte Bürgermeister Francois Tierce eine Einladung des Fußballvereins Olympiques Pavillais an den TuS Freckenhorst mit. In der Partnerstadt würde man sich freuen, wenn der TuS an einem großen Turnier für D-Jugendmannschaften am Himmelfahrtstag 2023 teilnehmen könnte. Aber solch ein Unternehmen muss erst eingehend mit den Verantwortlichen im TuS, den betroffenen Mannschaften und den Eltern der Spieler gemeinsam mit dem Partnerschaftskomitee Freckenhorst abgesprochen werden.

Spontan stellten sich einige Pavillaner Gäste mit Bürgermeister Francois Tierce (rechts) hinter dem Huhn Pavilly mit dem „Überraschungsei“ auf. Foto: Foto: Dieter Mevert

Nach einem gemeinsamen Mittagessen machten die französischen Gäste mit Vertretern des Freckenhorster Komitees einen Rundgang durch Freckenhorst. Der führte sie zunächst zum Weberplatz, wo ihnen die neuen Informationssteelen an etlichen markanten Orten in Freckenhorst erläutert wurden. Das Modell der früheren Weberei Brinkhaus war dabei eine gute Ergänzung. Weiter ging es zum ehemaligen Freckenhorster Rathaus, wo seit einer Woche eine kleinere Informationstafel angebracht ist, deren metallene Basis von Klaus Dudey mit den Silhouetten der Kirchen aus Pavilly und Freckenhorst gefertigt wurde. Sie präsentiert die fünfzigjährige Geschichte der Städtepartnerschaft Freckenhorst-Pavilly. Die Delegation aus Pavilly war begeistert von dem Standort am ehemaligen Rathaus. In Pavilly hat das Pendant dazu in der Nähe des Kilometersteins am Rathaus seinen Platz gefunden.

Gemeinsamer Gang durch die Stiftskirche

Beim Gang durch die Stiftskirche rief in der Krypta die hölzerne Statue der „heiligen Austreberthe mit dem Wolf“ aus Pavilly Erstaunen hervor. Kaum einer der Pavillaner Gäste wusste, dass diese Statue 1979 als Geschenk der katholischen Kirchengemeinde Pavilly an die Bonifatiusgemeinde übergeben wurde.

Eine weitere Überraschung erwartete die Komiteemitglieder abschließend beim Huhn Pavilly, das ein Geschenk der Stadt Pavilly anlässlich des Partnerschaftsjubiläums ist. Im Gegensatz zum Pendant in Pavilly hat das Huhn in Freckenhorst zwischenzeitlich ein Ei gelegt, stilecht auf einem Untergrund in den französischen Nationalfarben. Niemandem ist bekannt, wer Urheber dieses unerwarteten aber durchaus erfreulichen Zuwachses ist. Spontan stellte sich ein Teil der Pavillaner Gäste mit Bürgermeister Francois Tierce hinter dem Huhn Pavilly auf, um zu Hause das Ereignis in Freckenhorst zeigen zu können.

Am vergangenen Montag statteten die Mitglieder beider Komitees der Stadt Lippstadt einen Besuch ab. Dabei wurde zunächst die Schokowelt besichtigt. Eine zweisprachige Stadtführung rundete diesen Halbtagesausflug ab.