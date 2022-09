Busengrapscher nur Humbug?

Weil ihm mehrere sexuelle Übergriffe auf seine damalige Chefin vorgeworfen wurden, musste sich am Donnerstag ein 53-jährige Warendorfer vor dem Schöffengericht verantworten. Dabei kamen Zweifel an der Plausibilität auf.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen die frühen Morgenstunden des 6. Januar, als der Angeklagte gemeinsam mit seiner Chefin Zeitungen auslieferte. Gegen 5 Uhr soll er sie auf einem Parkplatz im Sendener Ortsteil Ottmarsbocholt zunächst unvermittelt auf die Wange geküsst haben. Laut Anklage folgten zwei Zungenküsse und Grapscher. Im Laufe der fortgesetzten Fahrt nach Senden habe der Angeklagte auf dem Rücksitz Platz genommen und die heute 62-jährige Everswinkelerin von dort aus mehrfach an Brust und Oberschenkel betatscht. An einer Tankstelle in Senden soll er sich hinter ihrem Fahrzeug hinter sie gestellt, sie umarmt und sein Glied an ihrem Gesäß gerieben haben. Beide sollen bekleidet gewesen sein. Telefonisch habe sie danach einen anderen Angestellten zur Tankstelle gerufen, damit dieser mit dem Angeklagten die Austragungsrunde beende. Sie habe seine Handlungen klar abgelehnt und sprach von „ekligen Küssen“.