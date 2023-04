Busfahrermangel bedroht Schülerspezialverkehr und ÖPNV

Der Busfahrer-Mangel ist deutlich spürbar und könnte schon in naher Zukunft für große Probleme im Öffentlichen Nahverkehr sorgen. Buslinien könnten ausfallen oder ganz gestrichen werden. Und auch der sogenannte Schülerspezialverkehr in Warendorf ist gefährdet.

In der vergangenen Woche hat es zur Zukunft der Schülerbeförderung Gespräche der Westfalen Bus GmbH, der Firma Sieckendiek und Vertretern der Stadtverwaltung gegeben. Tobias Reth, verantwortlich bei der Stadt für die Schülerbeförderung, nannte es im Schul- und Kulturausschuss gar ein „Krisengespräch“. Das Wort wollte Ingo Kehl von der Firma Sieckendiek zwar noch nicht benutzen, aber auch er wird im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich: „Wir haben noch keinen Schüler stehengelassen, aber wir stehen vor großen Herausforderungen.“ Damit meine er nicht nur sein Unternehmen, sondern die ganze Branche. Es gäbe einen Mangel an Busfahrern, der sich in Zukunft weiter verschärfe. Denn in den nächsten Jahren würden viele Fahrer und Fahrerinnen in den Ruhestand gehen, Nachwuchs käme aber kaum hinterher.

Die Gründe seien vielfältig. Ein Bus-Führerschein würde in Deutschland aktuell etwa 13 000 Euro kosten. Im Nachbarland Österreich hingegen nur 3000 Euro. Die Firma Siekendieck habe schon mehrfach das Problem bei der Politik in Berlin angemahnt. Denn 13000 Euro könne kaum ein mittelständisches Unternehmen einem möglichen neuen Arbeitnehmer mal eben so vorschießen. Außerdem sei die Bezahlung der Busfahrer ein Problem. Nach dem der Tarif des Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen (NWO) bekommen Fahrer aktuell um die 14,50 Euro pro Stunde bezahlt. „Das halte ich für zu wenig“, sagt Kehl. Sein Unternehmen könne aber kaum mehr bezahlen, da der Tariflohn auch in der Kalkulation für die Vergabe der ÖPNV-Linien und den Schülerbeförderungsverkehr einfließe.

Branche stehe geschlossen zusammen

Das Busunternehmen Sieckendiek setzt alles daran, neue Busfahrer zu bekommen. „Wir bilden auch selbst aus. Sowohl zum Berufskraftfahrer als auch zur Fachkraft im Fahrbetrieb, die ebenfalls in der Verwaltung tätig ist“, sagt Ingo Kehl, der auch die Politik in der Verantwortung sieht: „Es wird im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen von immer mehr ÖPNV gesprochen. Aber wie soll das gehen, ohne Personal?“

„ Wir privaten Unternehmen aus der Region helfen uns gegenseitig, wo wir nur können. “ Ingo Kehl, Firma Sieckendiek

Die Branche stehe geschlossen zusammen, heißt es. „Wir privaten Unternehmen aus der Region helfen uns gegenseitig, wo wir nur können“, sagt Kehl.

Die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) hatte ebenfalls mit einem Personalmangel zu kämpfen. „Im Herbst vergangenen Jahres mussten wir vereinzelte Linien, auch in Warendorf, aussetzen“, sagt Pressesprecher Björn Lindner. Inzwischen habe sich die Situation aber wieder beruhigt. Ab Mai könnten alle Linien wieder bedient werden. Bei der RVM sei man auch für die Zukunft vorsichtig optimistisch. Mit guten Arbeitsbedingungen sei auch der Job des Busfahrers attraktiv.

Problem nicht auf lokaler Ebene zu lösen

Bei der Stadt Warendorf stellt man sich in Zukunft trotzdem auf den Ernstfall ein. Es müsse damit gerechnet werden, dass einige Verkehre in Zukunft wegfallen würden, wenn der Schülerspezialverkehr personell an seine Grenzen stößt. Ein Problem, das aber auf lokaler Ebene kaum zu lösen ist.