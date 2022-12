Cäcilienfest mit Sing along

Mit einem beschwingten Sing along im Rahmen einer Roraten Messe in der der St. Laurentiuskirche startete der Kirchenchor St. Laurentius in das diesjährige Cäcilienfest. Der Abend klang in einer geselligen Runde im Marienpfarrheim mit einer Ehrung für die langjährigen Chormitglieder und die Neumitglieder und „Geburtstagskinder“ aus.

Vor oder nach dem Fest der heiligen Cäcilia am 22. November treffen sich in jedem Jahr die Kirchenchöre zum geselligen Beisammensein. In dieser Tradition feierte auch der Kirchenchor an St. Laurentius nun sein Cäcilienfest. Am frühen Abend trafen sich die Chormitglieder in der Pfarrkirche, um mit den bereits anwesenden Gottesdienstbesuchern vierstimmige Sätze von Kirchenliedern aus dem Gotteslob einzuüben.

So wurden dann in der Roratemesse beispielsweise „Tochter Zion“ und „Bleib bei uns Herr“ im Rahmen eines sogenannten Sing along, bei dem die Chormitglieder in der Kirche verteilt unter den Gottesdienstbesuchern saßen, gemeinsam gesungen. Begleitet wurden sie an der Orgel von ihrem Chorleiter, Regionalkantor Gregor Loers.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren im Marienpfarrheim die Tische bereits adventlich hergerichtet für ein gemütliches Fest, so berichtet der Chor in einer Pressenotiz. Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden Josef Hörnemann eröffneten die Sängerinnen und Sänger von Alt und Tenor – sie hatten das Fest vorbereitet – unter der Begleitung von Bernhard Ratermann den Abend mit einem neu getexteten Lied auf die Melodie von „Suche Frieden“.

Bevor – wie bei jedem Cäcilienfest – Jubilare, „Geburtstagskinder“ und Neumitglieder geehrt wurden, gab es ein großes Buffet aus mitgebrachten Salaten und anderen Köstlichkeiten. Eine besondere Ehrung vom Diözesancäcilienverband erfuhren Astrid Hachmann für 25-jährige und Maria Elpers für 40-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor.

Weitere Sängerinnen und Sänger bekamen vom Vorstand des Kirchenchores als Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft eine Rose überreicht, ebenso die „Geburtstagskinder“ und die neu hinzugekommenen Mitglieder.

Auf die Melodie von „Misericordias Domini“ gab dann der Chor aus Alt und Tenor noch einmal sein Bestes und sang, im Refrain unterstützt von Sopran und Bass, ein Lied mit einem Text, der das Chorleben beschrieb.

So gestärkt und animiert, konnten sich die Chormitglieder der Collage aus 45 Bildern zuwenden, die aus neun Fahrten des Kirchenchores ausgesucht waren. Es galt, die einzelnen Bilder diesen Fahrten zuzuordnen, was mehr oder weniger gelang. Alles in allem: Das Cäcilienfest war laut Chor ein geselliger Abend mit vielen guten Gesprächen.