Links neben Moderator Jan Köppen: Carina Krogbäumker alias Carina Crone in der Show „Take me Out XXL“ am Dienstagabend.

Allenfalls mal „im gediegenen Umfang“ auf der Bühne – das ist kein Vergleich zu dem, was Carina Crone (alias Krogbäumker) ohne Corona zurzeit täte. Vor Beginn der Pandemie war das in Freckenhorst geborene Schlagersternchen, das „seit drei Jahren 28“, also 31 Jahre alt ist, auch wenn sie darüber nicht so gerne spricht, ständig nach Mallorca unterwegs. Halbtags arbeiten, nachmittags in den Flieger – Schlager singen am Balneario, Feierlaune und kurze Nächte, das waren genau ihre Dinge. „Ich hatte ja eine Stelle direkt am Flughafen in Düsseldorf. Nach dem Auftritt bin ich am nächsten Morgen gleich wieder zurück“, sagt die gelernte Finanzbuchhalterin.