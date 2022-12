Caritas sucht Ehrenamtliche

Lebensmittelspenden hat der Caritas-Warenkorb genug und auch an Anspruchsberechtigten mangelt es nicht. Um jedoch an einem weiteren Tag öffnen zu können, fehlen Ehrenamtliche, die sich bei der Lebensmittelausgabe engagieren.

Teamleiter Heiner Schoppmann und Ingrid Schultenkemper arbeiten im ehrenamtlichen Team des Caritas-Warenkorbes. Aufgrund der hohen Nachfrage möchte das Team eine weitere Ausgabe am Samstag einrichten. Dafür werden weitere ehrenamtliche Helfer gebraucht .

Wie in vielen anderen Orten warten auch in Warendorf momentan mehr als 60 Anspruchsberechtigte – darunter Familien mit insgesamt 50 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren – darauf, Zugang zur Lebensmittelausgabe im Caritas-Warenkorb zu erhalten. Das ehrenamtliche Team des Warenkorbs würde daher gerne zusätzlich am Samstagvormittag für die Kundinnen und Kunden öffnen.

Lebensmittelspenden seien derzeit, vor allem auch dank des großen Engagements der vielen Fahrerinnen und Fahrer, die an sechs Tagen in der Woche Waren abholen und zum Warenkorb bringen, ausreichend vorhanden.

„Was uns fehlt sind weitere Ehrenamtliche, die bereit sind, ein- oder zweimal im Monat an einem Samstagvormittag drei bis vier Stunden bei der Lebensmittelausgabe mit anzupacken“, berichtet Heiner Schoppmann, ehrenamtlicher Teamleiter des Warenkorbes.

Vereine könnten „Patenschaft“ übernehmen

„Ein Ausgabeteam besteht jeweils aus fünf bis sechs Personen“, erklärt Kathrin Wiggering, Referentin für den Fachbereich Gemeindecaritas beim Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf, der Träger des Warenkorbes ist. „Melden können sich natürlich gerne Einzelpersonen, aber vielleicht gibt es ja auch Vereine, Freundeskreise, Nachbarschaftsgruppen oder Unternehmen, die bereit wären, sozusagen eine ,Patenschaft' für einen Samstag im Monat zu übernehmen und zu gewährleisten, dass dann immer ausreichend Helferinnen und Helfer vor Ort sind.“

Interessierte können sich telefonisch bei Heiner Schoppmann, 0174/9 13 96 62 oder Kathrin Wiggering, 02581/94 59 45 oder wiggering@kcv-waf.de, melden. „Wir nehmen dann erstmal die Kontaktdaten der potenziellen neuen Ehrenamtlichen auf, und melden uns, wenn klar ist, ob und wann es losgehen kann“, erklärt Schoppmann das weitere Vorgehen.

Damit alles möglichst reibungslos funktioniert, braucht es ein wenig Vorlauf, um die Anspruchsberechtigten neu auf die drei Ausgabetage zu verteilen, und den Einsatzplan für die Engagierten zu erstellen. Steht die Organisation, werden die neuen ehrenamtlichen Helfer in den Ablauf und die Aufgaben eingeführt. Wenn alles klappt, könnte die neue Samstagsausgabe voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals im neuen Jahr starten.