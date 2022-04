Carport und Kleinwagen durch Feuer zerstört

Feuer in Warendorfs Norden: Um 11.58 Uhr erhielt die Polizei am Samstag die Meldung über einen Brand eines Carport in im Bereich des Agnes-Miegel-Weges. Nach ersten Erkenntnissen brannte der Unterstand bereits in voller Ausdehnung.

Im Carport stand zudem ein Kleinwagen, der vollständig ausbrannte.

Laut Stadtbrandinspektor Gerd Tünte verhinderten die alarmierten Kräfte der Löschzüge 1&2 Warendorf aus beiden Standorten und des Löschzugs Milte zur Unterstützung durch „gezieltes und massives Eingreifen“ ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Wohnhäuser. Sie konnten das Feuer löschen.

Die Ermittlungen zur Brandursache stehen laut Polizei noch aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 70 000 Euro.