CDU und Grüne sind die Gewinner

CDU und Grüne sind auch in Warendorf die großen Gewinner. „Wir sind klar stärkste Kraft im Land und haben den Regierungsauftrag. Ich hoffe, dass das die SPD und die Grünen verstehen“, sagt Marija Ruzhitskaya, Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes.

Wahlbeteiligung in Warendorf deutlich gesunken

Pünktlich um 18 Uhr leerte Jens Schembecker, Teamleiter des Bürgerbüros und zuständig für die Wahlen, ein letztes Mal den Briefkasten am Rathaus.

Gewinne für die CDU und vor allem die Grünen, schwere Verluste für SPD und FDP. Das ist das erste Fazit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Der Landestrend zeigte sich auch in Warendorf. Hier legte die CDU gut 3,3 Prozent zu und blieb stärkste Kraft in der Kreisstadt. „Das ist für die Stadt Warendorf überragend und ein großer Zuspruch für Daniel Hagemeier und die CDU. Hier zeigt sich das Ergebnis der Arbeit, die hier geleistet wird“, war Marija Ruzhitskaya, Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, begeistert. „Wir sind klar stärkste Kraft im Land und haben den Regierungsauftrag. Ich hoffe, dass das die SPD und die Grünen verstehen.“

Der große Gewinner der Wahl sind die Grünen, die ihr Ergebnis auch in Warendorf fast verdreifacht haben. Von 6,3 Prozent ging es rauf auf 17,8 Prozent.

Wo es Gewinner gibt, da gibt es bekanntlich auch Verlierer. Zu denen gehört die SPD, die 6,3 Prozentpunkte einbüßte und nur noch auf 21,4 Prozent der Wählerstimmen kommt. „Das ist natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht hätten. Ich denke, der Ball liegt jetzt bei der CDU. Sie haben die Aufgabe, eine Regierung zu bilden“, zeigt sich Andreas Hornung, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes, als fairer Verlierer. Noch größer war der Einbruch bei den Freien Demokraten, die es nach dem hervorragenden Ergebnis in 2017 mit 12,4 Prozent diesmal gerade noch auf knapp 5,3 Prozent brachten. Für Heiner Kamp, Ortsvorsitzender der FDP, gibt es da auch nichts zu beschönigen. „Es ist schlecht gelaufen. Sehr enttäuschend. Ich hatte mir mehr erhofft und war optimistisch, weil viele junge Leute an den Wahlständen waren. Die CDU und die Grünen haben den Regierungsauftrag.“

Briefwahlen waren auch in diesem Jahr wieder angesagt. „Wir hatten 8200 Briefwahlanträge und davon sind rund 7630 zurückgekommen“, erklärt Jens Schembecker, Teamleiter des Bürgerbüros und zuständig für die Wahlen. Der Rücklauf sei damit deutlich schlechter als bei der Bundestagswahl. Allein in der letzten Woche seien rund 3500 Briefe eingegangen, davon rund 400 noch am Sonntag.

Insgesamt verzeichnete Warendorf eine Wahlbeteiligung von 62,4 Prozent, rund 7,6 Prozent schlechter als bei der vorherigen Landtagswahl.