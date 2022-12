„Cell Broadcast“ wird zum ersten Mal getestet

Warendorf

Warnungen per Sirenen, per App oder auch per SMS aufs Handy - am Donnerstag (8. Dezember) wird es all das in Warendorf geben. Denn die Stadt beteiligt sich am bundesweiten Warntag. Für einige Warn-Wege müssen die Bürger aber selbst aktiv werden, um die potenziell lebensrettenden Informationen zu erhalten.