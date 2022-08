Chagalls Werke in der Christuskirche

Insgesamt 70 Farb-Lithographien und Radierungen von Chagall sind ab dem kommenden Sonntag in einer Ausstellung von Chagall-Werken zu bewundern. Im Wechseltausch werden die Werke auch in der Friedenskapelle Ostenfelde gezeigt.

Am kommenden Sonntag (14. August) beginnt eine umfangreiche Chagall-Ausstellung in der Christuskirche Warendorf und in der Friedenskapelle Ostenfelde. Insgesamt 70 Farb-Lithographien und Radierungen zu biblischen Erzählungen werden gezeigt. Die Ausstellung thematisiert die Schöpfungserzählung, das Paradies, Noah, Abraham und Sara, Jakob und Joseph, David und Salomo, die Propheten und die Erzählung von Ruth. Eine Radierung zum Kreuzweg zeigt die Weite von Chagall-Arbeiten. Die Bilder wechseln zwischen den beiden Ausstellungsorten, werden aber auch zwischendurch regelmäßig ausgewechselt, um so sämtliche Bilder zeigen zu können. Es lohnt sich also, die Ausstellung mehrmals zu besuchen, um sämtliche Bilder zu sehen. Begleitet wird die Ausstellung von einem Veranstaltungsprogramm aus Gottesdiensten, Vorträgen und Konzerten.