Chansonabend zum Semesterauftakt der VHS Warendorf

Die VHS Warendorf lädt zu einem Chansonabend ein. Nach dem erfolgreichen gemeinsamen Programm „Un Homme et une Femme“ von Marie und Jean-Claude Séférian, welches sie von der Elbphilharmonie bis München vor Corona präsentieren konnten, entstand unter dem Eindruck von Fernweh und der Sehnsucht, ungehindert zu reisen, ein neues Programm mit Chansons und Songs aus den verschiedensten Ecken der Welt. Lieder von Aznavour, Brel und anderen Größen des Chansons wechseln sich ab mit Jazzstandards und Eigenkompositionen. Die beiden Ausnahmesänger werden begleitet von Christiane Rieger-Séférian am Flügel. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. Januar 2023, im Sophiensaal, Kurze Kesselstr. 17, Warendorf statt und beginnt um 19 Uhr. Die VHS bittet um die Nutzung des Kartenvorverkaufs über www.vhs-warendorf.de. Preis pro Ticket: 17 Euro.