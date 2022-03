„Kulturallrounder“ Jo van Nelsen will Leichtigkeit vermitteln

Virtuose Stimme, süffisanter Humor – mit diesem Mix kommt Jo van Nelsen am 18. März ins Theater am Wall und will dort mit Musik aus den 20er-Jahren Leichtigkeit vermitteln.

„Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt. . .“ ist das Programm überschrieben, mit dem Jo van Nelsen am 18. März (Freitag) um 20 Uhr im Theater am Wall gastiert. Auf dem Programm stehen Schlager und Lieder der 1920er-Jahre, die nach Ende des Ersten Weltkrieges einfach nur Unbekümmertheit und Leichtigkeit vermitteln sollten. Ein Gefühl, nach dem sich viele auch aktuell sehnen.

Bekannt wurde Jo van Nelsen schon 1989 mit seinem Dancefloorhit: „Ich bin so wild auf deinen Erdbeermund“. Seitdem war er als „Kulturallrounder“ auf vielen Bühnen unterwegs und hat sich vielseitig weiterentwickelt. Er brachte 19 Soloprogramme auf die Bühne und ebenso viele Tonträger in die Läden.

Das Theater am Wall empfängt Jo van Nelsen mit seinem neuen Gesangs- und Textprogramm. Dabei widmet er sich ganz der Musik der 1920er-Jahre und präsentiert die witzigsten, frivolsten und absurdesten Schlager und Chansons dieser Zeit, am Klavier begleitet von Bernd Schmidt. Neben den großen Hits wie „Was macht Herr Mayer am Himalaya?“ oder „Ich steh mit Ruth gut“, singt Jo van Nelsen auch Lieder, die bisher selten aufgeführt wurden.

Popballaden neben Operetten-Schmachtfetzen

„Kaum jemand in der deutschen Kleinkunstszene kann – ohne sich zu blamieren – so locker eine Popballade neben einen Operetten-Schmachtfetzen, Kreationen des Eurovision-Song-Contest neben politische Chansons stellen wie Jo van Nelsen“, heißt es in der Ankündigung des Theaters am Wall. Die faszinierende Persönlichkeit, seine virtuose Stimme und den süffisanten Humor dieses besonderen Künstlers könne man einfach nur genießen.

Karten sind zu Preisen von 21, 19 und 13 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse des Theaters am Wall erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.30 Uhr. Schüler, Studenten und weitere Ermäßigungsberechtigte erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf den Kartenpreis. Darüber hinaus sind die Karten von zu Hause online buchbar. Hierfür fallen jedoch über den Kartenpreis hinaus gesonderte Gebühren an.

Vorverkauf: Tourist-Information, Emsstraße 4, 02581/54 54 54 oder unter www.theateramwall.de oder www.reservix.de.